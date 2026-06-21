5h00 ngày 22/6, sân Hard Rock:

Cape Verde trở thành nhân vật chính ở World Cup 2026 khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận ra quân, thuộc bảng H.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa đại diện châu Phi sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ trước Uruguay.

Uruguay sẽ chọn lối đá va chạm mạnh. Ảnh: AUF

Trái lại, đây có thể là thời điểm đội bóng Nam Mỹ phô diễn được sức mạnh thực sự của mình.

Trận hòa Tây Ban Nha cho thấy Cape Verde sở hữu hệ thống phòng ngự rất kỷ luật. Họ lùi sâu, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và đặc biệt được nâng đỡ bởi phong độ xuất thần của thủ môn Vozinha.

Tuy nhiên, cách chơi đó phần nào được hỗ trợ bởi chính phong cách của Tây Ban Nha. Đội bóng xứ bò tót kiểm soát bóng vượt trội, chuyền nhiều, kiên nhẫn tìm khoảng trống nhưng lại thiếu những pha va chạm trực diện và các tình huống tấn công giàu tính thể chất.

Uruguay là một bài toán hoàn toàn khác. Đội bóng của Marcelo Bielsa luôn ưu tiên lối đá trực diện, giàu tốc độ và cường độ.

Fede Valverde không quá phụ thuộc vào những chuỗi phối hợp dài mà thường đưa bóng lên phía trước rất nhanh, tận dụng khả năng bứt tốc, tranh chấp và áp đặt thể lực.

Chính kiểu chơi này thường gây khó khăn cho những đội bóng phòng ngự số đông như Cape Verde.

Darwin Nunez vẫn là mũi nhọn đáng chú ý nhất. Khả năng di chuyển của anh có thể kéo giãn hàng thủ và tạo ra những pha đấu tay đôi mà các hậu vệ Cape Verde sẽ phải đối mặt suốt trận đấu.

Bên cạnh đó, Valverde với khả năng băng lên từ tuyến hai cũng là thứ vũ khí mà Tây Ban Nha không có trong cuộc đối đầu trước đó.

Valverde và các đồng đội cần 3 điểm để tránh rủi ro khi gặp Tây Ban Nha lượt cuối. Ảnh: AUF

Thực tế, Uruguay cũng không hài lòng với trận hòa Saudi Arabia ở lượt mở màn. “La Celeste” lộ nhiều sai sót cá nhân và thiếu sắc bén ở các thời điểm quyết định.

Điều đó khiến áp lực chiến thắng trước Cape Verde trở nên rất lớn. Nếu tiếp tục mất điểm, họ sẽ phải bước vào trận cuối gặp Tây Ban Nha với rất nhiều rủi ro.

Cape Verde chắc chắn vẫn sẽ chiến đấu với tinh thần của đội bóng không có gì để mất. Nhưng Uruguay nhiều khả năng tìm ra cách để lấy 3 điểm và đặt mình vào trạng thái an toàn trước lượt cuối.

Đội hình dự kiến:

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Valverde, Bentancur, Ugarte, Araujo; Canobbio, Nunez.

Cape Verde (4-3-3): Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, S Cabral; Duarte, Lenini, Monteiro; Mendes, Livramento, J Cabral.

Dự đoán: Uruguay thắng 2-0.