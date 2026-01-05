Theo đó, trọng tài người Hàn Quốc Choi Hyun Jai là người bắt chính ở trận ra quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, gặp U23 Jordan. Ông Choi Hyun Jai khởi đầu sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp từ năm 2019, được phong cấp FIFA chỉ 1 năm sau đó.

Vị trọng tài này thường xuyên điều hành các trận đấu tại K-League của Hàn Quốc, ngoài ra còn được AFC giao làm nhiệm vụ nhiều trận quan trọng tại các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á, trong đó có vòng loại và VCK U23 châu Á.

Trọng tài Choi Hyun Jai là "người quen" của bóng đá Việt Nam.

Ông Choi Hyun Jai cũng không phải là cái tên xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, vị "vua áo đen" điều hành trận U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia 3-0 tại SEA Games 31 dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trong hành trình giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, ông Choi Hyun Jai cầm còi trận thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Singapore và làm trọng tài thứ tư trong trận thắng quyết định trước Yemen vào tháng 9/2025.

Gần nhất, vào tháng 10/2025, trọng tài người Hàn Quốc tiếp tục mang lại may mắn khi bắt chính trận tuyển Việt Nam thắng Nepal 1-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Jordan lăn bóng vào lúc 18h30 ngày 6/1 trên SVĐ King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia).