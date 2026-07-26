Bên cạnh trọng tài chính Hiroki Kasahara, tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Singapore, gồm có các trợ lý Michiyama Satoshi (Nhật Bản), Rawut Nakarit (Thái Lan) và Wiwat Jumpaaon (Thái Lan).

Hiroki Kasahara (1989) là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm của bóng đá Nhật Bản, đạt cấp trọng tài FIFA từ năm 2020. Vị trọng tài này nổi tiếng nghiêm khắc. Ông từng điều hành 110 trận đấu tại J-League của Nhật Bản, rút ra đến 299 thẻ vàng (trung bình 2,72 thẻ/trận), 14 thẻ đỏ và thổi 33 quả phạt đền.

Trọng tài Hiroki Kasahara nổi tiếng nghiêm khắc. Ảnh: AFLO SPORT

Đây là lần thứ 4 trọng tài Hiroki Kasahara được mời tham gia điều hành tại ASEAN Cup. Vị vua sân cỏ người Nhật Bản tạo nên nhiều tranh cãi ở những trận đấu mà ông cầm còi, trong đó có trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023, giữa Việt Nam và Indonesia.

Gần nhất, tại vòng bảng ASEAN Cup 2024, ông Kasahara cũng có nhiều quyết định gây tranh cãi sau trận hòa 3-3 giữa Indonesia và Lào.

Liên quan tới sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, sau khi từ Thái Lan về nước, Xuân Son và các đồng đội bước vào tập luyện trong sáng 27/7. Một tin vui với HLV Kim Sang Sik là sự trở lại của Nguyễn Tài Lộc. Dù vậy, thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

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