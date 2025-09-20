Video: Donald Trump

Trong thông cáo được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social tối 19/9 (giờ Washington DC), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, theo chỉ thị của ông, các lãnh đạo quân đội nước này “đã thực hiện cuộc tấn công ‘chết chóc’ nhằm vào một con tàu có liên hệ với tổ chức khủng bố đang tiến hành buôn bán ma túy trong khu vực do Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (USSOUTHCOM) phụ trách”.

Khoảnh khắc con tàu nghi buôn ma túy bị quân đội Mỹ tấn công. Ảnh: Donald Trump/Truth Social

“Thông tin tình báo xác nhận con tàu trên đang buôn ma túy bất hợp pháp và di chuyển trên lộ trình buôn chất cấm để đầu độc người dân Mỹ. Cuộc không kích đã tiêu diệt 3 đối tượng khủng bố có mặt trên tàu khi đang ở vùng biển quốc tế. Không có quân nhân Mỹ nào bị thương trong chiến dịch tập kích lần này”, ông Trump viết.

Đây là lần thứ 3 lãnh đạo Nhà Trắng công khai hình ảnh và thông tin về các hoạt động chống ma túy của quân đội Mỹ ở vùng biển quốc tế trong tháng này. Trong các tuyên bố trước đó, ông Trump đều cáo buộc các tàu buôn ma túy trên xuất phát từ Venezuela, điều chính quyền Caracas nhất quyết bác bỏ. Tuy nhiên, trong thông cáo mới nhất, ông Trump không đề cập con tàu bị tập kích lần này xuất phát từ nơi nào.

Theo kênh CBS News, chính quyền Trump thời gian qua đã nhiều lần cáo buộc giới chức cấp cao Venezuela “có liên quan tới các hoạt động vận chuyển chất cấm vào Mỹ” và điều động một số tàu chiến tới gần vùng biển nước này.

Trong khi đó, Venezuela coi việc Washington điều tàu chiến áp sát hải phận nước này là "hành vi khiêu khích", đồng thời tố các tàu quân sự Mỹ hồi tuần trước đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela “và bắt giữ 9 ngư dân trong vài giờ đồng hồ”.