Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Pavel Zarubin được phát sóng ngày 21/9, ông Peskov nói, Tổng thống Nga Putin đánh giá cao việc ông và người đứng đầu nước Mỹ có thể thảo luận cởi mở về những vấn đề cấp bách và nhạy cảm nhất.

"Giống như Tổng thống Trump, Tổng thống Putin vẫn quan tâm và sẵn sàng đưa toàn bộ cuộc khủng hoảng Ukraine vào con đường giải quyết hòa bình", ông Peskov phát biểu, đồng thời lưu ý Moscow sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm cơ hội cho hoạt động ngoại giao tiếp theo.

"Nga trông cậy vào Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump trong vấn đề này. Chúng ta hãy chờ xem kết quả ra sao", ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đề cập tới chuyến thăm Anh gần đây của Tổng thống Mỹ Trump. Ông Peskov nói: "Anh là một trong những nước dẫn đầu phe ủng hộ xung đột và Tổng thống Trump có lẽ đã được nghe rất nhiều về kế hoạch của họ nhằm tiếp tục gây sức ép với Nga, gồm cả sử dụng các biện pháp trừng phạt".

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần nỗ lực làm trung gian hòa giải xung đột Nga - Ukraine, khởi xướng nhiều vòng đàm phán với các quan chức của Moscow, kết thúc bằng hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska vào giữa tháng 8. Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều mô tả các cuộc đàm phán là "hiệu quả".

Kể từ đó, ông Trump đã phát tín hiệu chuyển hướng từ thúc đẩy ngừng bắn ngay lập tức sang tìm kiếm một giải pháp lâu dài. Ông nói Ukraine không nên hy vọng gia nhập NATO hoặc giành lại bán đảo Crưm, nơi đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga năm 2014.

Cuối tuần trước, ông Trump tỏ ra thất vọng với ông Putin do việc giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine không có nhiều tiến triển. Đáp lại những phát biểu đó, ông Peskov cho hay, Moscow nhận thấy Tổng thống Mỹ vẫn duy trì "ý chí và mục đích chính trị" để theo đuổi một giải pháp cho cuộc xung đột. Theo người phát ngôn Nga, thái độ "cảm tính" của ông Trump đối với tiến trình hòa bình là "hoàn toàn dễ hiểu".