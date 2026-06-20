Trung Quốc vừa ghi dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực hàng không không người lái khi nguyên mẫu trực thăng lai (tiltrotor hay còn gọi là máy bay cánh quạt nghiêng, một công nghệ lai độc đáo giữa trực thăng và máy bay cánh bằng) R6000, còn gọi là Lanying R6000, chính thức chuyển sang giai đoạn bay thử tự do đầy đủ. Là chiếc tiltrotor không người lái 6 tấn đầu tiên trên thế giới, R6000 kết hợp hoàn hảo khả năng cất cánh thẳng đứng như trực thăng với tốc độ và tầm bay vượt trội của máy bay cánh cố định, mở ra tiềm năng lớn cho logistics, cứu hộ và cả ứng dụng quân sự.

Lanying R6000, mẫu máy bay do công ty United Aircraft của Trung Quốc tự chủ phát triển, đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên tại tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 28/12/2025. Ảnh: United Aircraft/globaltimes.cn.

Theo twz.com, được phát triển bởi United Aircraft (thuộc United Aircraft Group, trụ sở Thâm Quyến), R6000 đại diện cho tham vọng của Trung Quốc trong việc dẫn đầu công nghệ VTOL tiên tiến (VTOL - Vertical Take-Off and Landing - cất cánh và hạ cánh thẳng đứng không cần đường băng).

Từ khi ra mắt khái niệm tại Singapore Airshow 2024 đến chuyến bay thử đầu tiên vào ngày 28/12/2025 tại Deyang, Tứ Xuyên và nay là các chuyến bay tự do không dây buộc vào giữa năm 2026, chương trình tiến triển với tốc độ ấn tượng.

Thiết kế của nó đặc biệt giống với concept MV-75A Cheyenne II của Mỹ, nhưng tập trung vào phiên bản không người lái với tiềm năng dân sự - quân sự kép.

Theo twz.com, về mặt cấu trúc và công nghệ cốt lõi, R6000 sở hữu hai động cơ turboshaft AES100 do Aero Engine Corporation of China (AECC) phát triển độc lập, lắp đặt trong nacelle (phần vỏ bảo vệ hệ thống động cơ chính đặt trên đỉnh thân máy bay) cố định ở đầu cánh.

Khác với V-22 Osprey (toàn bộ nacelle xoay), R6000 sử dụng cơ chế xoay cánh quạt (proprotor) riêng, giúp giảm trọng lượng và tăng độ tin cậy.

Hai cánh quạt có đường kính khoảng 7,5 mét, khoảng cách giữa hai rotor khoảng 17,5 mét. Thân máy bay dài khoảng 11,8 mét, chiều cao ở chế độ trực thăng khoảng 5,3 mét.

Trọng lượng cất cánh tối đa đạt 6.100 kg, trong đó tải trọng hữu ích lên tới 2.000 kg và khoang hàng 7,6 mét khối.

Mô hình thu nhỏ mẫu máy bay cánh quạt xoay Lanying R6000 thuộc Tập đoàn United Aircraft được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Singapore 2026. Ảnh: Hanneke Weitering/AIN/ainonline.com

Theo uatair.com, thông số kỹ thuật của R6000 thể hiện rõ sự vượt trội so với trực thăng thông thường cùng phân khúc. Tốc độ hành trình đạt 550 km/h, gấp đôi trực thăng truyền thống, nhờ chuyển sang chế độ bay cánh cố định sau khi cánh quạt nghiêng về phía trước.

Tầm bay tối đa lên tới 4.000 km, bán kính nhiệm vụ khoảng 1.500 km, trần bay 7.620 mét và khả năng hover (bay lơ lửng) ở độ cao 2.000 mét (OGE).

Những con số này cho phép R6000 thực hiện vận chuyển điểm-điểm nhanh chóng trên địa hình phức tạp, từ vùng núi đến đảo xa, mà không cần đường băng.

Theo ainonline.com, công nghệ điều khiển tự động là điểm sáng nổi bật. Là UAV, R6000 được thiết kế bay hoàn toàn tự chủ, giảm rủi ro cho phi công và chi phí vận hành.

Hệ thống chuyển tiếp giữa chế độ hover và forward flight đòi hỏi thuật toán điều khiển bay cực kỳ phức tạp để quản lý khí động học thay đổi đột ngột.

Các thử nghiệm tethered hover ban đầu và nay là bay tự do (bao gồm pedal turn và forward flight) cho thấy Trung Quốc đã kiểm soát tốt các thách thức điển hình của tiltrotor như rung động, ổn định và chuyển tiếp an toàn.

Động cơ AES100 nội địa không chỉ đảm bảo tính tự chủ công nghệ mà còn tối ưu hóa hiệu suất cho nhu cầu cụ thể của nền tảng.

Siêu máy bay không người lái cánh quạt xoay R6000 của Trung Quốc bước vào giai đoạn thử nghiệm bay toàn diện. Ảnh: twz.com

Theo twz.com, so sánh với các đối thủ quốc tế, R6000 nổi bật ở quy mô và khả năng không người lái. Trong khi AW609 của Leonardo (Italy) là tiltrotor dân sự có người lái nhỏ hơn, hay V-22 Osprey của Mỹ nặng hơn nhiều và chủ yếu có người lái, R6000 lấp khoảng trống cho phân khúc UAV tải nặng tốc độ cao.

Phiên bản có người lái cũng được đề cập, mở rộng ứng dụng chở 6-12 hành khách hoặc hàng hóa giá trị cao.

Về triển vọng, United Aircraft nhắm đến chứng nhận CAAC vào cuối năm 2026 hoặc 2027. Nếu thành công, R6000 sẽ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tầm thấp thấp (low-altitude economy) của Trung Quốc, hỗ trợ logistics đô thị, cứu hộ thiên tai và vận tải khu vực.

Theo armyrecognition.com, tuy nhiên, thách thức vẫn còn: độ tin cậy dài hạn của cơ cấu xoay rotor, chi phí bảo dưỡng và tích hợp vào không phận chung.

Dù vậy, với tốc độ phát triển hiện tại, R6000 không chỉ là minh chứng cho năng lực chế tạo hàng không Trung Quốc mà còn là bước đi chiến lược trong cuộc đua công nghệ VTOL toàn cầu.

R6000 đang định hình tương lai của vận tải không người lái hiện đại, nơi tốc độ, linh hoạt và tự động hóa hội tụ.

Sự tiến bộ nhanh chóng của chương trình này nhắc nhở rằng cuộc cách mạng hàng không không người lái đang diễn ra mạnh mẽ và Trung Quốc đang ở vị thế dẫn dắt một phân khúc then chốt.

(Theo twz.com, armyrecognition.com, ainonline.com, uatair.com)



