Các chuyên gia quân sự Ukraine vừa phát hiện một bước tiến đáng sợ trong chiến thuật không kích của Nga khi ranh giới giữa máy bay không người lái cảm tử và chim mồi hoàn toàn bị xóa nhòa. Bằng việc lai tạo phần cứng cao cấp và đồng bộ thuật toán thông minh giữa hai dòng UAV khét tiếng Geran và Gerbera, Moscow đã tạo ra một ‘hệ sinh thái lai’ có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống tác chiến điện tử (EW) lẫn drone đánh chặn của Kiev, mở đường cho những đợt tập kích chính xác với chi phí rẻ mạt.

Máy bay không người lái Gerbera. Ảnh: (t.me/serhii_flash)/newsukraine.rbc.ua

Sự xuất hiện của các mảnh vỡ UAV thế hệ mới trên chiến trường Ukraine đã phơi bày một chiến lược nâng cấp công nghệ vô cùng tinh vi của quân đội Nga.

Không còn là những đợt phóng UAV riêng lẻ, Moscow đã chính thức thiết lập một mạng lưới tác chiến lai (hybrid) bằng cách tích hợp sâu các đặc tính kỹ thuật cốt lõi của dòng UAV cảm tử tầm xa Geran vào dòng UAV giá rẻ bằng mút xốp Gerbera.

Bước đi này biến những chiếc drone vốn chỉ đóng vai trò chim mồi trở thành các thực thể nguy hiểm, sở hữu khả năng sống sót và tác chiến ngang ngửa với các vũ khí chính quy.

Trọng tâm của sự lai tạo công nghệ này nằm ở việc Nga nâng cấp hệ thống định vị cho dòng UAV thân xốp Gerbera.

Ban đầu, Gerbera được thiết kế tối giản để giảm chi phí, hoàn toàn bất lực trước các hệ thống chế áp điện tử (EW) của Ukraine.

UAV Gerbera của Nga rơi tại quận Oleśnica, Ba Lan. Ảnh minh họa. (Nguồn: Sky News/united24media.com)

Tuy nhiên, các báo cáo kỹ thuật mới nhất từ cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận Nga đã bắt đầu trang bị cụm ăng-ten chống nhiễu Kometa 12 hướng cho Gerbera.

Đây là loại linh kiện định vị vệ tinh cao cấp, vốn trước đây chỉ được ưu tiên cho dòng Geran-2 (Shahed cải tiến) hoặc các dòng bom lượn dẫn đường thông minh.

Với việc sở hữu cấu trúc ăng-ten đa hướng này, các drone lai thế hệ mới có thể lọc và cô lập các tín hiệu gây nhiễu từ mặt đất, duy trì tọa độ chính xác ngay cả khi bay qua các vùng phòng thủ điện tử dày đặc của đối phương.

Song song với nâng cấp phần cứng, sự đột phá lớn nhất của dòng UAV lai này nằm ở hệ thống phần mềm điều khiển đồng bộ và thuật toán bay.

Ukraine phát hiện Nga đã cập nhật một phiên bản thuật toán hợp nhất, cho phép cả Geran và Gerbera phối hợp thực hiện các động tác cơ động phức tạp ở giai đoạn cuối của hành trình.

Máy bay không người lái Gerbera của Nga mang theo drone FPV. Ảnh: UNITED24 Media/forbes.com

Khi tiếp cận mục tiêu, mạng lưới UAV lai sẽ tự động thay đổi cao độ đột ngột và thực hiện các đường bay zig-zag uốn lượn theo đội hình rắn.

Thuật toán này trực tiếp vô hiệu hóa các dòng drone đánh chặn FPV tầm cao của Ukraine, vốn phụ thuộc vào việc dự đoán quỹ đạo bay thẳng ổn định của mục tiêu để lao vào kích nổ.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện "quái thú lai" này là việc ứng dụng công nghệ mạng lưới Mesh Network thông qua các module modem vô tuyến băng thông rộng.

Bằng cách thiết lập kênh liên lạc tự động nối tầng giữa các thiết bị, các UAV Gerbera đóng vai trò như những trạm tiếp sóng di động trên không.

Chúng có thể truyền ngược dữ liệu hình ảnh, định vị và chia sẻ lệnh điều khiển chéo cho các UAV Geran mang đầu nổ lớn bay cùng đội hình.

Sự kết hợp này tạo ra một bài toán không tặc cực kỳ nan giải cho phòng không Ukraine. Nếu không bắn hạ, các drone lai này sẽ trinh sát và chỉ thị mục tiêu chính xác; nhưng nếu khai hỏa tên lửa để đánh chặn những chiếc UAV bằng mút xốp đã được trang bị ăng-ten Kometa, Ukraine sẽ nhanh chóng cạn kiệt các loại đạn phòng không đắt đỏ, để lộ khoảng trống chết chóc cho các đòn tấn công tiếp theo từ quân đội Nga.

(Theo militarnyi.com, newsukraine.rbc.ua, thedefender.media, united24media.com,forbes.com)