Trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Argentina vào lúc 10h00 ngày 11/8 được dự báo sẽ là màn so tài đỉnh cao, quyết định ngôi nhất bảng A tại Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025. Cả hai đội đều đang có thành tích bất bại, hứa hẹn tạo nên một trận đấu kịch tính.

Đội tuyển U21 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Trọng Linh đã gây ấn tượng mạnh với 3 chiến thắng liên tiếp trước Indonesia, Serbia và Canada. Thành tích này không chỉ giúp Việt Nam giành vé vào vòng 16 đội ngay trong lần đầu tham dự mà còn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các tài năng trẻ như Lại Khánh Huyền, Nguyễn Phương Quỳnh và Đặng Thị Hồng. Đặc biệt, chiến thắng 25-5 trong một set đấu với Canada là minh chứng cho phong độ hủy diệt của đội.

Tuy nhiên, đối thủ U21 Argentina không hề dễ chơi. Đội bóng Nam Mỹ cũng toàn thắng 3 trận và dẫn đầu bảng nhờ hiệu số set vượt trội. Với lối chơi đồng đều, tấn công mạnh mẽ và phòng ngự chắc chắn, Argentina sẽ là thử thách lớn nhất cho U21 Việt Nam.

Dù đã chắc suất đi tiếp, thầy trò HLV Trọng Linh vẫn đặt quyết tâm cao để giành ngôi nhất bảng. Một chiến thắng trước đối thủ mạnh sẽ không chỉ khẳng định vị thế mà còn tạo lợi thế lớn cho U21 Việt Nam ở vòng đấu loại trực tiếp sắp tới.