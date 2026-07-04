Link xem trực tiếp bóng đá Argentina vs Cape Verde, 5h ngày 4/7VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Argentina vs Cape Verde, trong khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026, lúc 5h00 ngày 4/7.
Đội hình dự kiến:
Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.
Cape Verde (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Argentina vs Cape Verde: