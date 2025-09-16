Đội hình dự kiến
Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Jauregizar; I. Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi.
Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze.
|Lịch thi đấu
|League Stage - 1
|16/09/2025 23:45:00
|PSV Eindhoven - Union St. Gilloise
|16/09/2025 23:45:00
|Athletic Club - Arsenal
|17/09/2025 02:00:00
|Juventus - Borussia Dortmund
|17/09/2025 02:00:00
|Tottenham - Villarreal
|17/09/2025 02:00:00
|Real Madrid - Marseille
|17/09/2025 02:00:00
|Benfica - Qarabag
|17/09/2025 23:45:00
|Olympiakos Piraeus - Pafos
|17/09/2025 23:45:00
|Slavia Praha - Bodo/Glimt
|18/09/2025 02:00:00
|Ajax - Inter
|18/09/2025 02:00:00
|Paris Saint Germain - Atalanta
|18/09/2025 02:00:00
|Liverpool - Atletico Madrid
|18/09/2025 02:00:00
|Bayern Munich - Chelsea
|18/09/2025 23:45:00
|Club Brugge KV - Monaco
|18/09/2025 23:45:00
|FC Copenhagen - Bayer Leverkusen
|19/09/2025 02:00:00
|Eintracht Frankfurt - Galatasaray
|19/09/2025 02:00:00
|Sporting CP - Kairat Almaty
|19/09/2025 02:00:00
|Newcastle - Barcelona
|19/09/2025 02:00:00
|Manchester City - Napoli
Thông tin lực lượng
Athletic Bilbao: Nico Williams, Benat Prados, Unai Egiluz và Inigo Lekue chấn thương.
Arsenal: Martin Odegaard, Saliba, Norgaard, Bukayo Saka, Havertz và Gabriel Jesus vắng mặt vì chấn thương.
