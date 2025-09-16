Đội hình dự kiến

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Jauregizar; I. Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi.

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
League Stage - 1
16/09/2025 23:45:00 PSV Eindhoven - Union St. Gilloise
16/09/2025 23:45:00 Athletic Club - Arsenal
17/09/2025 02:00:00 Juventus - Borussia Dortmund
17/09/2025 02:00:00 Tottenham - Villarreal
17/09/2025 02:00:00 Real Madrid - Marseille
17/09/2025 02:00:00 Benfica - Qarabag
17/09/2025 23:45:00 Olympiakos Piraeus - Pafos
17/09/2025 23:45:00 Slavia Praha - Bodo/Glimt
18/09/2025 02:00:00 Ajax - Inter
18/09/2025 02:00:00 Paris Saint Germain - Atalanta
18/09/2025 02:00:00 Liverpool - Atletico Madrid
18/09/2025 02:00:00 Bayern Munich - Chelsea
18/09/2025 23:45:00 Club Brugge KV - Monaco
18/09/2025 23:45:00 FC Copenhagen - Bayer Leverkusen
19/09/2025 02:00:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
19/09/2025 02:00:00 Sporting CP - Kairat Almaty
19/09/2025 02:00:00 Newcastle - Barcelona
19/09/2025 02:00:00 Manchester City - Napoli
16/09/2025 | 15:51

22h

G05X9D5WsAAxnUb.jpg
G05Wnn_XkAAF_YO.jpg
Cầu thủ Arsenal hành quân đến Tây Ban Nha - Ảnh: AFC
Thu gọn
16/09/2025 | 15:50

21h

Thông tin lực lượng

Athletic Bilbao: Nico Williams, Benat Prados, Unai Egiluz và Inigo Lekue chấn thương.

Arsenal: Martin Odegaard, Saliba, Norgaard, Bukayo Saka, Havertz và Gabriel Jesus vắng mặt vì chấn thương.

www_arsenal_com GettyImages 2229244323 (1) (1)_lw3l5tm6.jpg
Arsenal được đánh giá cao hơn đội chủ nhà - Ảnh: AFC
Thu gọn