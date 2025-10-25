Đội hình dự kiến 

Chelsea: Sanchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Andrey Santos, Caicedo, Estevao, Enzo, Neto, Joao Pedro.

Sunderland: Roefs, Hume, Ballard, Alderete, Mukiele, Rigg, Xhaka, Sadiki, Talbi, Isidor, Le Fee.

Lịch thi đấu
Vòng 9
25/10/2025 21:00:00 Newcastle - Fulham
25/10/2025 21:00:00 Chelsea - Sunderland
25/10/2025 23:30:00 Manchester United - Brighton
26/10/2025 02:00:00 Brentford - Liverpool
26/10/2025 21:00:00 Arsenal - Crystal Palace
26/10/2025 21:00:00 Aston Villa - Manchester City
26/10/2025 21:00:00 Bournemouth - Nottingham Forest
26/10/2025 21:00:00 Wolves - Burnley
26/10/2025 23:30:00 Everton - Tottenham
Các cầu thủ Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: CFC
Thông tin lực lượng

Chelsea: Badiashile, Colwill, Delap, Essugo, Cole Palmer chấn thương. Malo Gusto bị treo giò.

Sunderland: Alese, Cirkin, Diarra, Hjelde, Mundle vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea được đánh giá cao trên sân nhà - Ảnh: Tod
