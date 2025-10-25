Đội hình dự kiến
Chelsea: Sanchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Andrey Santos, Caicedo, Estevao, Enzo, Neto, Joao Pedro.
Sunderland: Roefs, Hume, Ballard, Alderete, Mukiele, Rigg, Xhaka, Sadiki, Talbi, Isidor, Le Fee.
|Lịch thi đấu
|Vòng 9
|25/10/2025 21:00:00
|Newcastle - Fulham
|25/10/2025 21:00:00
|Chelsea - Sunderland
|25/10/2025 23:30:00
|Manchester United - Brighton
|26/10/2025 02:00:00
|Brentford - Liverpool
|26/10/2025 21:00:00
|Arsenal - Crystal Palace
|26/10/2025 21:00:00
|Aston Villa - Manchester City
|26/10/2025 21:00:00
|Bournemouth - Nottingham Forest
|26/10/2025 21:00:00
|Wolves - Burnley
|26/10/2025 23:30:00
|Everton - Tottenham
Thông tin lực lượng
Chelsea: Badiashile, Colwill, Delap, Essugo, Cole Palmer chấn thương. Malo Gusto bị treo giò.
Sunderland: Alese, Cirkin, Diarra, Hjelde, Mundle vắng mặt vì chấn thương.
