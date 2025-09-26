Sau khi thay tướng, Makoto Teguramori nhường chỗ cho quyền HLV Yusuke Adachi, CLB Hà Nội vẫn chưa tìm thấy chiến thắng trong mùa giải mới V-League 2025/26.
CLB Thanh Hóa cũng không biết mùi chiến thắng là gì. Giống như Hà Nội, đội quân của HLV Choi Won Kwon mới chỉ có 2 điểm sau 4 vòng đấu.
Trong cuộc chạm trán vòng 5 V-League, cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, với hy vọng thoát khỏi nhóm cuối bảng.
Đội hình dự kiến:
Hà Nội: Văn Chuẩn; Văn Nam, Adriej, Duy Mạnh, Văn Xuân, Công Nhật, Hùng Dũng, William, Văn Quyết, Daniel Passira, Tuấn Hải.
Thanh Hóa: Y Eli Nie; Thái Bình, Quế Ngọc Hải, Mboji, Văn Lợi, Thái Sơn, Văn Thuận, Ngọc Hà, Rimario, Ribamar, Abdurakhmanov.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Nội vs Thanh Hóa:
Thống kê
Thanh Hóa chưa ghi bàn thắng nào trên sân khách ở V-League mùa này, thua Phù Đổng Ninh Bình 0-4, thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1. Đây là cơ hội để Hà Nội giành chiến thắng.
Trong lần gặp nhau gần nhất tại Hàng Đẫy, Văn Quyết và các đồng đội thắng 3-1.