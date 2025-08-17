Vòng 1 V.League 2025/26 chứng kiến cuộc so tài đáng chú ý giữa HAGL và Becamex TPHCM trên sân Pleiku. Đây là cặp đấu nhiều duyên nợ khi mùa trước, mỗi đội đều có chiến thắng đậm đà trên sân nhà.

Tuy nhiên, bước vào mùa giải mới, cán cân đã thay đổi. HAGL gặp khó khăn lớn khi chia tay hàng loạt trụ cột như Minh Vương, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Dụng Quang Nho và hậu vệ trẻ Lý Đức. Trận giao hữu thua 1-3 trước Phù Đổng Ninh Bình càng phơi bày những bất ổn trong lối chơi.

Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng phố Núi bị đánh giá thấp hơn và buộc phải kỳ vọng vào màn tỏa sáng của các ngoại binh Marciel, Ha Ryan và Conceicao.

Trong khi đó, Becamex TPHCM giữ được sự ổn định nhân sự, đồng thời bổ sung ngoại binh chất lượng như Zlatkovic, Ferreira Hugo và Jose Carios, giúp lối chơi thêm phần sắc sảo. Với lực lượng vượt trội, đội khách được dự đoán sẽ gây nhiều khó khăn cho HAGL ngay tại Pleiku.