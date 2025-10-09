Đội hình ra sân dự kiến

Lào: Lokphathip, Thapaseut, Somsanith, Siphongphan, Viengkham, Xaypanya, Thongkhamsavath, Sangvilay, Lueanthala, Wenpaserth, Bounkong.

Malaysia: Hazmi, Aiman, Cheng, Faiz, Haiqal, Laine, Saad, Tan, Endrick, Corbin-Ong, Rasid.

* Trực tiếp bóng đá Lào vs Malaysia, những diễn biến chính

09/10/2025 | 10:41

17h30

G2keB9Aa8AA8qSz.jpg
G2keB9HaQAA0j c.jpg
Các cầu thủ Malaysia bay đến Lào - Ảnh: FAM
09/10/2025 | 10:40

17h

Thông tin lực lượng

Lào: Đầy đủ đội hình.

Malaysia: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị FIFA cấm thi đấu.

G2UHSPNb0AA_1RW.jpg
Malaysia quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: FAM
