Đội hình ra sân dự kiến
Lào: Lokphathip, Thapaseut, Somsanith, Siphongphan, Viengkham, Xaypanya, Thongkhamsavath, Sangvilay, Lueanthala, Wenpaserth, Bounkong.
Malaysia: Hazmi, Aiman, Cheng, Faiz, Haiqal, Laine, Saad, Tan, Endrick, Corbin-Ong, Rasid.
* Trực tiếp bóng đá Lào vs Malaysia, những diễn biến chính
09/10/2025 | 10:41
17h30
Thu gọn
09/10/2025 | 10:40
17h
Thông tin lực lượng
Lào: Đầy đủ đội hình.
Malaysia: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị FIFA cấm thi đấu.
Thu gọn