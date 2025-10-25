Đội hình ra sân

MU: Lammens; De Ligt, Yoro, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Sesko.

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.

Lịch thi đấu
Vòng 9
25/10/2025 21:00:00 Newcastle - Fulham
25/10/2025 21:00:00 Chelsea - Sunderland
25/10/2025 23:30:00 Manchester United - Brighton
26/10/2025 02:00:00 Brentford - Liverpool
26/10/2025 21:00:00 Arsenal - Crystal Palace
26/10/2025 21:00:00 Aston Villa - Manchester City
26/10/2025 21:00:00 Bournemouth - Nottingham Forest
26/10/2025 21:00:00 Wolves - Burnley
26/10/2025 23:30:00 Everton - Tottenham
25/10/2025 | 22:25

22h30

Dàn sao MU đến sân - Ảnh: MUFC
25/10/2025 | 22:24

22h15

Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
Đội hình ra sân Brighton - Ảnh: BHA
25/10/2025 | 13:45

21h30

Các cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
25/10/2025 | 13:44

21h

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Mazraoui đã hoàn toàn bình phục.

Brighton: Solly March, Adam Webster và Jack Hinshelwood chấn thương. Khả năng ra sân của Kaoru Mitoma, Joel Veltman, Diego Gomez và Gruda còn bỏ ngỏ.

Brighton là khắc tinh của MU - Ảnh: MUFC
