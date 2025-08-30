Đội hình ra sân

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount, Cunha.

Burnley: Dubravka; Walker, Larsen, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster.

Lịch thi đấu
Vòng 3
30/08/2025 18:30:00 Chelsea - Fulham
30/08/2025 21:00:00 Sunderland - Brentford
30/08/2025 21:00:00 Tottenham - Bournemouth
30/08/2025 21:00:00 Wolves - Everton
30/08/2025 21:00:00 Manchester United - Burnley
30/08/2025 23:30:00 Leeds - Newcastle
31/08/2025 20:00:00 Brighton - Manchester City
31/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest - West Ham
31/08/2025 22:30:00 Liverpool - Arsenal
01/09/2025 01:00:00 Aston Villa - Crystal Palace
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
Gzmdyk7XEAAq9YF.png
Đội hình ra sân Burnley
Gzmd1N3WAAAVJVp.jpeg
Gzmd8BQWgAAIBMN.jpeg
Dàn sao MU chụp hình và ký tặng người hâm mộ - Ảnh: MUFC
GzYMNOhXQAEJnxV.jpg
Cunha và các đồng đội cần 3 điểm để trút bỏ áp lực - Ảnh: MUFC
Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Casemiro, Mbeumo, Bruno Fernandes... sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Burnley: Zeki Amdouni, Manuel Benson, Jordan Beyer, Armando Broja, Axel Tuanzebe vắng mặt vì chấn thương.

assets_goal_com Bryan Mbeumo Man Utd Kyle Walker Burnley.jpg
MU khát khao giành 3 điểm - Ảnh: Goal
