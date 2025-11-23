Nam Định tiếp tục có biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo sau chuỗi trận sa sút kéo dài ở V.League 2025/26 và AFC Champions League Two. Dù được trao cơ hội cầm quân 4 trận, HLV Nguyễn Trung Kiên vẫn chưa thể mang về chiến thắng nào và đã trở lại vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Chiếc ghế HLV trưởng vì thế được chuyển giao cho Mauro Jeronimo – nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn dắt PVF-CAND thi đấu rất ổn định ở giải hạng Nhất.

Ở tuổi 38, HLV Mauro được đánh giá có tư duy chiến thuật hiện đại và phù hợp với định hướng trẻ hóa của Nam Định. Sự xuất hiện của ông được kỳ vọng giúp đội bóng thành Nam lấy lại sự tự tin lẫn bản sắc thi đấu.

Ngay trận ra mắt, HLV Mauro đứng trước cơ hội lớn khi Nam Định tiếp Long An tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Đội khách đang đứng nửa cuối bảng hạng Nhất và khó tạo bất ngờ tại Thiên Trường, nơi Nam Định vẫn được đánh giá vượt trội dù bị giới hạn ngoại binh. Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Xuân Son sẽ trở tái xuất trong màu áo đội bóng thành Nam.