Sau hai trận thắng tưng bừng với tổng cộng 20 bàn, U17 Việt Nam đang thể hiện phong độ thuyết phục nhất bảng đấu. Hàng công bùng nổ, lối chơi mạch lạc và các mũi tấn công đa dạng giúp đội chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt.

U17 Việt Nam đang có được phong độ cao - Ảnh: SN

Dù vậy, U17 Hồng Kông không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Họ sở hữu hàng thủ tổ chức tốt, từng gây nhiều khó khăn cho U17 Malaysia và chỉ nhận một bàn thua duy nhất. Lối chơi phòng ngự phản công của đội khách có thể tạo ra không ít thách thức cho hàng công Việt Nam.

HLV Cristiano Roland vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Đây sẽ là trận kiểm chứng năng lực của U17 Việt Nam trước đối thủ tổ chức tốt, và một chiến thắng vẫn nằm trong tầm tay nếu đội bóng duy trì được đúng phong độ hiện tại.