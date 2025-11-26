Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong (TQ)
Thời gian: 19h00, hôm nay 26/11/2025
Giải đấu: Bảng C, Vòng loại U17 châu Á 2026
Địa điểm: SVĐ PVF
Tường thuật trực tiếp: VietNamNet.vn
Xem trực tiếp: VFF Channel, FPT Play
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong
U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Lê Sỹ Bách.
U17 Hong Kong (TQ): Tang Pui Chun, Laam Nigel, Contiero, Poon Wing Tei, Owain, Horace, Wong Yat Hin, Jay Marc, Ma Lok Sephrey, Tung Ki Lok Eden, Feng Zachary
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong...
19h00
Trọng tài chính người Philippines - Clifford Daypuyat thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ, trong khi U17 Hong Kong (TQ) mặc trang phục màu trắng.
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong (TQ)
Nhận định trước trận
Sau hai trận thắng tưng bừng với tổng cộng 20 bàn, U17 Việt Nam đang thể hiện phong độ thuyết phục nhất bảng đấu. Hàng công bùng nổ, lối chơi mạch lạc và các mũi tấn công đa dạng giúp đội chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt.
Dù vậy, U17 Hồng Kông không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Họ sở hữu hàng thủ tổ chức tốt, từng gây nhiều khó khăn cho U17 Malaysia và chỉ nhận một bàn thua duy nhất. Lối chơi phòng ngự phản công của đội khách có thể tạo ra không ít thách thức cho hàng công Việt Nam.
HLV Cristiano Roland vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Đây sẽ là trận kiểm chứng năng lực của U17 Việt Nam trước đối thủ tổ chức tốt, và một chiến thắng vẫn nằm trong tầm tay nếu đội bóng duy trì được đúng phong độ hiện tại.