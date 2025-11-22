Vòng loại U17 châu Á 2026 hứa hẹn nhiều bất ngờ khi 38 đội tuyển bước vào cuộc đua khốc liệt để tranh 7 tấm vé trực tiếp dự VCK. Cùng với đó, 9 đội đã chắc suất tham dự, trong đó có chủ nhà Saudi Arabia và sáu đội lọt vào tứ kết giải U17 châu Á 2025.

U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại giải U17 châu Á 2026 - Ảnh: VFF

Bảng C - nơi có U17 Việt Nam được chú ý đặc biệt với sự góp mặt của Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc) và Quần đảo Bắc Mariana. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa sức nhưng đòi hỏi sự tập trung tối đa ngay từ lượt mở màn.

Chuẩn bị cho chiến dịch này, U17 Việt Nam đã có chuyến tập huấn bổ ích tại Nhật Bản, thi đấu ba trận giao hữu để rà soát đội hình. Những trải nghiệm quý giá đó sẽ được kiểm chứng khi thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào trận gặp U17 Singapore - đội bóng cũng có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không có lực lượng mạnh nhất vì vướng lịch thi đấu nội bộ.

Trận ra quân hứa hẹn là bước tạo đà quan trọng cho hành trình hướng đến VCK của U17 Việt Nam.