Nhận định trước trận

U17 Việt Nam bước vào VCK U17 châu Á 2026 với khí thế hưng phấn sau khi đăng quang tại Giải U17 Đông Nam Á. Tuy nhiên, sân chơi châu lục sẽ là thử thách hoàn toàn khác, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland phải cạnh tranh quyết liệt để hướng tới mục tiêu dự U17 World Cup 2026.

Tại bảng C, U17 Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE và Yemen. Với việc Hàn Quốc được đánh giá là ứng viên hàng đầu, cuộc đua giành suất đi tiếp càng trở nên khốc liệt. Trong bối cảnh đó, trận mở màn gặp U17 Yemen mang ý nghĩa then chốt.

U17 Yemen từng có dấu ấn ở sân chơi World Cup trẻ, nhưng hiện không còn duy trì vị thế mạnh như trước. Đây là cơ hội để Nguyễn Lực và các đồng đội giành 3 điểm. Nếu thắng trận ra quân, U17 Việt Nam sẽ có lợi thế quan trọng trước khi bước vào hai màn so tài khó khăn với Hàn Quốc và UAE.