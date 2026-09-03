Sau trận thua 0-3 trước U20 Triều Tiên, U20 Việt Nam đang chịu áp lực lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không còn nhiều lựa chọn ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U20 Palestine.

Bên kia chiến tuyến, U20 Palestine cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi thất bại trước U20 Iran ở trận ra quân. Chính vì vậy, cuộc chạm trán tại Việt Trì được xem là trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp của cả hai đội.

U20 Việt Nam có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, nhưng cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế đã bộc lộ. Hàng phòng ngự phải hạn chế sai sót, trong khi hàng công cần cải thiện khả năng tạo đột biến và tận dụng cơ hội.

Một chiến thắng không chỉ giúp U20 Việt Nam lấy lại tinh thần mà còn mở ra hy vọng cạnh tranh vị trí nhì bảng, qua đó hướng tới mục tiêu giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.

Đội hình dự kiến U20 Việt Nam vs U20 Palestine

U20 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Quang Kiệt, Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Khánh, Trần Gia Hưng, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Công Hậu.

U20 Palestine: Diogosamara Lourenco, Aiham Dahche, Omar Badawi, Leonlaith Nashashibi, Laietha Tayem, Suheibelias Ali, Odayadam Nashashibi, Musab Mubarak, Ahmad Badran, Bakir Mahmoud, Bilal Obeid.

Xếp hạng bảng C trước lượt trận thứ hai

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