Giải Panda Cup 2025 do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức sẽ diễn ra từ 12 đến 18/11 tại Thành Đô, quy tụ bốn đội U22 hàng đầu châu lục: Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc. Đây được xem là cữ dượt quan trọng hướng tới VCK U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Với U22 Việt Nam, giải đấu này là cơ hội quý giá để HLV Đinh Hồng Vinh rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Đội hình hiện tại quy tụ nhiều gương mặt trẻ triển vọng như Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn, cùng sự trở lại đáng chú ý của Bùi Vĩ Hào sau chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, một số cầu thủ trụ cột như Văn Trường và Đình Bắc vắng mặt ở trận ra quân vì hội quân muộn.

Đối thủ đầu tiên của Việt Nam – U22 Trung Quốc – được đánh giá mạnh và đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại, song vẫn chưa từng thắng Việt Nam trong 3 lần chạm trán gần nhất. Với tinh thần hưng phấn và khát khao thể hiện, U22 Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu đáng nhớ để khởi đầu hành trình Panda Cup đầy kỳ vọng.