U23 Việt Nam khởi đầu hành trình với màn “chào sân” tương đối tích cực khi cầm hòa U23 Triều Tiên. Dù còn nhiều điểm cần hoàn thiện, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu, thái độ và cách vận hành chiến thuật của các học trò.

Trước đối thủ được xem là “đội tuyển quốc gia thu nhỏ” với nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, kết quả hòa là tín hiệu đáng khích lệ.

Bài test tiếp theo của U23 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với U23 Thái Lan – đối thủ giàu duyên nợ trong khu vực.

Ở trận ra quân, U23 Thái Lan gây ấn tượng khi hòa U23 Trung Quốc, đặc biệt với hệ thống 5-3-2 vận hành hiệu quả trong hiệp một. Tuy nhiên, sự mất tập trung cùng vấn đề thể lực khiến họ chệch choạc ở hiệp hai.

Đây sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam kiểm chứng năng lực thực sự, đồng thời đo đếm tham vọng trước một đối thủ nhiều duyên nợ.