Đội hình xuất phát Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Nhật Minh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son.

Myanmar: Sann Sat Naing, Hein Phyo Win, Hein Ze Yar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Mon Oo, Lwin Moe Aung, Than Paing, Win Naing Tun, Mg Mg Lwin, Myat Kuang Khant.  

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18/07/2026 | 18:15

18h15

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Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam 
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18/07/2026 | 18:00

18h00

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CĐV Việt Nam đang kéo vào SVĐ Thái Nguyên cổ vũ ĐT Việt Nam - Ảnh: SN
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18/07/2026 | 17:30

17h30

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18/07/2026 | 17:25

17h20

Phong độ & Lịch sử đối đầu

Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần đây nhất, Việt Nam thắng 5, hòa 0 và thua 0.
Phong độ Myanmar: Trong 5 trận gần đây nhất, Myanmar thắng 3, hòa 0 và thua 2.
Lịch sử đối đầu: Trong 5 trận gặp nhau gần đây, Việt Nam thắng 4, hòa 1 và thua 0.

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18/07/2026 | 17:10

17h10

Thông tin lực lượng:

Việt Nam: Vắng Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo, Khuất Văn Khang và Ngô Đăng Khoa do chấn thương.

Myanmar: Đầy đủ lực lượng.

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18/07/2026 | 17:00

17h00

Tuyển Việt Nam tiếp đón Myanmar lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên trong trận giao hữu cuối cùng trước ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và hoàn thiện bộ khung cho hành trình bảo vệ chức vô địch.

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Tuyển Việt Nam trong buổi tập cuối cùng trước trận tiếp đón Myanmar - Ảnh: V.A

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam cho thấy tín hiệu tích cực khi hàng công vận hành hiệu quả, còn hàng thủ duy trì sự chắc chắn. Sự cạnh tranh giữa các vị trí giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn nhân sự.

Myanmar bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn tạo ra thử thách nhờ lối chơi giàu thể lực và tinh thần quyết tâm. Đội khách mang đến sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, phù hợp để tuyển Việt Nam kiểm tra khả năng thích ứng.

Với lợi thế sân nhà và đội hình nhỉnh hơn, tuyển Việt Nam được kỳ vọng giành chiến thắng, qua đó tạo cú hích tinh thần trước giải đấu quan trọng.

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