Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn tại vòng loại Asian Cup 2027 khi án phạt từ FIFA dành cho Malaysia có thể thay đổi cục diện bảng F. Nếu chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam bị xử thua vì gian lận giấy tờ nhập tịch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ được xử thắng 3-0 và vươn lên dẫn đầu.

Trong bối cảnh đó, tinh thần toàn đội đang lên cao. Dù mất một số trụ cột vì chấn thương, Việt Nam vẫn có những điểm tựa vững chắc: sự trở lại của Đặng Văn Lâm trong khung gỗ, phong độ ổn định của Tiến Linh trên hàng công và sự tiến bộ nhanh chóng từ các cầu thủ trẻ như Văn Khang, Đình Bắc. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội hình thêm chiều sâu.

Nepal, đối thủ sắp tới, bị đánh giá yếu hơn nhiều với hai trận thua liên tiếp. Dù sở hữu vài cái tên đáng chú ý như thủ môn Chemjong hay tiền đạo Bista, họ khó sánh kịp về chuyên môn. Đây là cơ hội để Việt Nam giành trọn 3 điểm và khẳng định vị thế đầu bảng.