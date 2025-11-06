Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 8h sáng nay (6/11), vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Trong 9-12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ nhanh 25-30km/h. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông. Đáng lưu ý, lúc này cường độ bão vẫn duy trì cấp 14, giật cấp 17.

Hướng di chuyển và cường độ bão số 13, cập nhật sáng 6/11. Nguồn: NCHMF

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn) và cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão vẫn đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và đi vào đất liền khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai trong khoảng tối đến đêm nay, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Đến 4h sáng mai (7/11), tâm bão trên khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi - Nam Lào với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Đến 16h ngày 7/11, tâm bão trên khu vực phía Đông Thái Lan và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của bão

Trên biển: Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ sáng nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m; biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m. Từ chiều nay, khu vực này đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ chiều tối nay, trên đất liền từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai), giật cấp 14-15; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ tối và đêm nay, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Mưa lớn: Từ 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Tiếp đó, từ 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.