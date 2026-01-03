Trang tin quân sự TWZ ngày 3/1 đã đăng tải cuộc phỏng vấn ngắn với Trung tướng Kyrylo Budanov - người vừa được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tổng thống. Trước đó, ông Budanov được biết tới rộng rãi dưới vai trò Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR).

"Mục tiêu của tôi trên cương vị mới là ổn định tình hình chính trị trong nước, đồng thời thúc đẩy quá trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Đây là một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời. Dù tôi vẫn giữ nguyên quân hàm và thuộc biên chế quân đội, nhưng tôi không còn tham gia vào các chiến dịch của GUR. Tôi thực sự nhớ công việc đó", ông Budanov nói với TWZ.

Khi được hỏi về những vấn đề nội bộ cần giải quyết ngay lập tức ở Kiev, ông Budanov từ chối trả lời cụ thể, chỉ đáp rằng: "Chúng ta hãy chờ xem".

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov. Ảnh: Ukrinform

Nói về quyết định bổ nhiệm, Tổng thống Zelensky nói ông Budanov "có kinh nghiệm đặc biệt trong các lĩnh vực này và đủ bản lĩnh để đạt được kết quả thực tế".

Theo truyền thông Ukraine, ông Budanov được chọn làm người kế nhiệm ông Andriy Yermak trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm, khi Kiev vừa trải qua bê bối tham nhũng lớn, đồng thời liên tiếp phải hứng chịu hàng loạt cuộc không kích của Nga. Bên cạnh đó, tiến trình đàm phán với Mỹ cũng đang bước vào giai đoạn then chốt.

Tuy vậy, giới quan sát cho rằng việc được chọn làm Chánh Văn phòng Tổng thống là một bước tiến lớn với ông Budanov, khi đây vốn được coi là vị trí "quyền lực số 2" ở Ukraine. Cương vị mới cũng làm gia tăng đáng kể độ phủ sóng của ông Budanov trước công chúng, dù trước đây ông cũng đã khá nổi tiếng khi chỉ đạo GUR thực hiện cuộc tập kích cầu Crưm ngày 8/10/2022.

"Sự xuất hiện thường xuyên của ông Budanov trước truyền thông khiến ông được coi là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vị Tổng thống trong cuộc bầu cử tương lai, dù cựu Giám đốc GUR chưa từng công khai ý định tranh cử", TWZ nhận xét.