Ông Kyrylo Budanov. Ảnh: EFE/EPA

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky nói: "Hiện Ukraine cần tập trung hơn vào các vấn đề an ninh, phát triển Lực lượng Quốc phòng và An ninh Ukraine cũng như chú trọng con đường ngoại giao trong các cuộc đàm phán... Văn phòng tổng thống sẽ phục vụ cho việc hoàn thành các nhiệm vụ đó".

Động thái trên diễn ra sau một cuộc cải tổ lớn, trong đó ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng lâu năm của ông Zelensky đã bị sa thải hồi cuối tháng 11 năm ngoái.

Trung tướng Budanov, 39 tuổi đã lãnh đạo HUR từ năm 2020. Dưới sự lãnh đạo của ông, HUR đã trở thành một lực lượng đáng gờm trong cuộc xung đột với Nga. Budanov đã trở thành một cái tên được nhiều người nhắc tới ở Ukraine, trong khi cơ quan của ông được coi là một trong những cơ quan có năng lực nhất trong nước.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và ông Budanov. Ảnh: APA

Một nguồn tin từ Văn phòng tổng thống Ukraine tiết lộ, sự lựa chọn cuối cùng của tổng thống sẽ cho thấy liệu ông tập trung vào các vấn đề trong nước, ngoại giao hay tiền tuyến.

Mặc dù chưa bổ nhiệm chính thức nhưng ông Zelensky đã chỉ định ông Budanov làm người đứng đầu Văn phòng tổng thống, giao cho quan chức này nhiệm vụ cập nhật các nền tảng chiến lược cho quốc phòng của Ukraine và các bước đi tiếp theo.