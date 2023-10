Lào Cai:

Tỉnh Lào Cai yêu cầu ngành Giáo dục tăng cường phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục để xây dựng, phát triển trường học, cơ sở giáo dục trở thành môi trường văn hóa - giáo dục lành mạnh. (Ảnh: Nguyễn Tuân)

Nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục thì việc tăng cường phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục là một trong những nội dung ngành Giáo dục Lào Cai đã và đang triển khai thực hiện để xây dựng, phát triển trường học, cơ sở giáo dục trở thành môi trường văn hóa - giáo dục lành mạnh.

Để thực hiện tốt hơn nữa điều này, UBND tỉnh Lào Cai mới đây tiếp tục yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về phòng, chống bạo lực học đường, các quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, cơ sở giáo dục.

Đồng thời ngành Giáo dục tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, bổ sung, thực hiện hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành với các sở, ban, ngành liên quan để bảo đảm an ninh, an toàn trường học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng kiểm soát cảm xúc, xử lý các tình huống nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu tại các cơ sở giáo dục và liên đới nếu để giáo viên, học sinh thuộc quyền quản lý vi phạm với phương châm không đùn đẩy trách nhiệm, không bao che, không giấu việc…

Về phía cơ quan Công an phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường, xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các mô hình an ninh, trật tự trong trường học; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn, nắm tình hình, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn trường học, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong môi trường học đường.

Đối với ngành Tư pháp, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tăng cường tuyên truyền pháp luật, tham mưu các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật nhất là công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường học, cơ sở giáo dục.

Bên cạnh công tác tuyên truyền thì ngành Thông tin cần tăng cường công tác quản lý, kiểm duyệt thông tin trên internet, mạng xã hội; kịp thời ngăn chặn các luồng thông tin xấu độc, các video, clip, bài viết phát tán có nội dung cổ xúy hành vi bạo lực học đường, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học của dân tộc; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường định hướng dư luận, lan tỏa, chia sẻ thông tin, bài viết tích cực.

