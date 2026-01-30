Theo Kyiv Independent, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29/1 đã bác bỏ các thông tin cho rằng Bắc Kinh đang cung cấp máy móc và thiết bị chuyên dụng để giúp Nga sản xuất tên lửa Oreshnik.

"Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn luôn nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi chưa bao giờ đổ thêm dầu vào lửa, không tìm cách trục lợi từ tình hình và cũng không chấp nhận các hành vi né tránh trách nhiệm", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết.

Quan chức Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi các bên liên quan tuân thủ những nguyên tắc nhằm hạ nhiệt tình hình, cùng nhau tạo điều kiện cho việc giải quyết khủng hoảng bằng con đường đối thoại. "Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng để làm dịu tình hình tại Ukraine", ông Quách nói thêm.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga. Ảnh: Belta

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, Trung Quốc đã luôn thể hiện vị thế trung lập, khẳng định không cung cấp viện trợ quân sự cho bất kỳ bên nào.

Trước đó, tờ Telegraph của Anh đã dẫn nguồn tinh tình báo từ Ukraine, tiết lộ rằng Bắc Kinh đã cung cấp một lượng thiết bị trị giá ít nhất 10,3 tỷ USD để hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự của Moscow. "Tình báo Ukraine đã phát hiện một số máy móc Trung Quốc tại nhà máy quốc doanh Votkinsk của Nga, nơi sản xuất tên lửa Oreshnik và các loại tên lửa khác", tờ Telegraph thông tin.

Tên lửa Oreshnik là vũ khí có tốc độ Mach 10, tầm bắn 5.500km, có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, được Nga ca ngợi là "không thể bị đánh chặn". Trên thực tế, Moscow mới chỉ 2 lần triển khai loại tên lửa này ở Ukraine, lần đầu tiên ở thành phố Dnipro vào tháng 11/2024, lần gần nhất ở Lviv hồi đầu tháng.