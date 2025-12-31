Theo đài RT, ngoài tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/12 đã công bố đoạn video chính thức đầu tiên về việc vận chuyển và lắp đặt các tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tại Belarus cũng như một buổi lễ đánh dấu sự khởi đầu nhiệm vụ chiến đấu của hệ thống vũ khí tầm trung này.

Video: RT

“Tất cả các điều kiện cho nhiệm vụ chiến đấu và chỗ ở cho nhân viên Nga đã được chuẩn bị trước tại Belarus”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Moscow tiết lộ các kíp chịu trách nhiệm phóng, liên lạc, an ninh và cung cấp điện cho hệ thống Oreshnik “đã được đào tạo lại tại các cơ sở hiện đại” trước khi đi vào hoạt động. Các nhân viên chuyên trách đang khám phá các khu vực tuần tra mới và tiến hành trinh sát.

Nga công khai Oreshnik lần đầu tiên vào tháng 11/2024, khi phóng một tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn thông thường tấn công một nhà máy quân sự lớn ở Ukraine. Phía Nga tuyên bố tên lửa Oreshnik có thể mang nhiều đầu đạn có khả năng nhắm mục tiêu độc lập (MIRV) ở tốc độ siêu vượt âm. Trong đó, mỗi đầu đạn vẫn duy trì khả năng điều khiển và cơ động ngay cả trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng, khiến việc đánh chặn chúng trở nên cực kỳ khó khăn.

Các quan chức Nga đã so sánh sức mạnh hủy diệt của Oreshnik mang đầu đạn thông thường tương đương với một cuộc tấn công hạt nhân có năng suất thấp, nhấn mạnh tiềm năng chiến lược và chiến thuật kép của tên lửa. Theo Moscow, phương Tây hiện thiếu một hệ thống MIRV siêu vượt âm tương đương, khiến Oreshnik đang có “lợi thế độc nhất vô nhị” về tốc độ, khả năng cơ động và khả năng tấn công nhiều mục tiêu.