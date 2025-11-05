Chia sẻ với hãng tin Gazeta, ông Zhuravlyov nói: “Nga hiện là một trong những đối tác kỹ thuật quân sự quan trọng của Venezuela. Chúng tôi cung cấp cho Venezuela gần như toàn bộ các loại vũ khí, từ vũ khí hạng nhẹ đến hàng không. Chi tiết và khối lượng giao hàng được giữ bí mật, do đó người Mỹ có thể sẽ bị bất ngờ. Tôi không thấy có trở ngại nào trong việc cung cấp cho quốc gia thân thiện của chúng tôi các hệ thống mới như Oreshnik hoặc tên lửa Kalibr đã được chứng minh hiệu quả. Không có cam kết quốc tế nào hạn chế Nga trong vấn đề này".

Theo Moscow, Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng đạt tốc độ Mach 10 và có thể mang theo cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Oreshnik được Nga phát triển dựa trên mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-26 Rubezh. Oreshnik được trang bị 6 đầu đạn và mỗi đầu đạn có 6 đầu đạn con.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga. Ảnh: Pravda

Ngoài khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay cả phiên bản thông thường của Oreshnik đã có thể gây ra thiệt hại tương đương một vụ nổ hạt nhân công suất thấp. Ngoài ra, tên lửa đạn đạo siêu vượt âm này gần như không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng không hiện đại do phương Tây sản xuất.

Nga từng sử dụng tên lửa Oreshnik để tập kích nhà máy quốc phòng Yuzhmash ở vùng Dnipro của Ukraine vào tháng 11/2024.

Trong những năm gần đây, Nga và Venezuela đã ký kết nhiều thỏa thuận bao gồm hiệp ước đối tác chiến lược nhằm mở rộng hợp tác quân sự và kinh tế. Tuyên bố của ông Zhuravlyov về khả năng Moscow cung cấp tên lửa Oreshnik hoặc Kalibr cho Caracas được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang gia tăng, liên quan tới chiến dịch chống nạn buôn bán ma túy của Washington ở vùng biển Caribe.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai loạt tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay không người lái (UAV), máy bay do thám, tàu chiến và lính thủy đánh bộ tới Caribe. Ngoài ra, kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 15 cuộc tấn công vào các tàu thuyền bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, làm ít nhất 65 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, hôm 2/11, Tổng thống Trump đã hạ thấp khả năng Mỹ sẽ tấn công Venezuela, nhưng cho hay nhiệm kỳ tổng thống của người đứng đầu Venezuela Nicolas Maduro sắp kết thúc. Đáp trả, Tổng thống Maduro được cho đã liên hệ với Nga, Trung Quốc và Iran để yêu cầu hỗ trợ quân sự.