Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/1 đã lên án việc Nga tổ chức một cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào nhiều vùng lãnh thổ nước này, bao gồm việc Moscow phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik về phía Lviv.

"Thế giới cần phải có một phản ứng rõ ràng. Nơi tên lửa Oreshnik nhắm đến rất gần biên giới EU. Xét về nguy cơ từ các tên lửa đạn đạo, đây là thách thức chung của cả Kiev, Warsaw, Bucharest, Budapest và nhiều thủ đô khác. Tôi kêu gọi thiết lập một hệ thống phòng thủ chung để đối phó với các nguy cơ như vậy", ông Zelensky cho biết.

Trước đó, Thống đốc Lviv Maksym Kozytskyi xác nhận một cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khu vực đã trúng đòn tấn công của Nga. Một số quan chức tiết lộ rằng cơ sở bị tên lửa Oreshnik đánh trúng là một xưởng sản xuất công nghiệp.

"Cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik gần biên giới EU và NATO là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu, đồng thời là một phép thử đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương", Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha nhận định.

Mảnh vỡ từ tên lửa Oreshnik của Nga tại thành phố Lviv. Ảnh: SBU

Theo truyền thông phương Tây, đây là lần thứ hai Nga triển khai tên lửa Oreshnik trong chiến dịch quân sự đặc biệt, phía Moscow gọi đây là động thái đáp trả việc Kiev tập kích UAV vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.

Trong tuyên bố ngày 9/1, Tổng thống Zelensky cũng cáo buộc cuộc không kích quy mô lớn của Nga đã làm hư hại tòa nhà Đại sứ quán Qatar tại Kiev.

"Ngoài hạ tầng dân sự và năng lượng, một tòa nhà đại sứ của Qatar cũng bị hư hại sau khi trúng UAV Nga. Qatar là quốc gia đã nỗ lực làm trung gian rất nhiều lần để bảo đảm việc trả tự do cho các tù binh và dân thường. Một phản ứng rõ ràng từ cộng đồng quốc tế là cần thiết, đặc biệt là từ Mỹ", ông Zelensky nói.

Bộ Ngoại giao Qatar sau đó đã xác nhận thông tin tòa nhà Đại sứ quán của nước này tại Kiev bị hư hại, bày tỏ bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc với vụ việc. "Chúng tôi tái khẳng định lập trường kiên định của nhà nước Qatar, kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình", thông cáo của Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ.

Ngược lại, Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/1 nói tòa nhà Đại sứ quán Qatar bị hư hại do sự cố phòng không của Kiev, cáo buộc chính phủ Ukraine đang đưa ra thông tin sai lệch.

"Các cơ quan ngoại giao chưa bao giờ là mục tiêu của quân đội Nga. Không có mục tiêu quân sự nào được chỉ định gần cơ quan ngoại giao Qatar, điều này cho thấy thiệt hại là sai lầm từ sự cố trong hệ thống phòng không của Ukraine", TASS dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.