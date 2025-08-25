Ảnh: Tasnim

Theo hãng tin TASS, bình luận về bài viết của tờ báo Đức Die Welt, ông Lâm Kiến phát biểu: "Thông tin đó là sai sự thật. Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là rõ ràng và nhất quán. Do đó, Trung Quốc chính thức bác bỏ mọi đồn đoán về việc cử lực lượng quân sự tới Ukraine".

Trước đó, tờ Die Welt dẫn nhiều nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã sẵn sàng triển khai lực lượng quân sự tại Ukraine trong khuôn khổ sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Điều này đã gây ra tranh cãi rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, với những đồn đoán về khả năng Bắc Kinh thay đổi chính sách.

Nhiều chính trị gia châu Âu liên tục nói về việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước này như một phần của các đảm bảo an ninh sau cuộc gặp ngày 18/8 giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đứng đầu Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 21/8 nhấn mạnh, bất kỳ hình thức nào nhằm đảm bảo an ninh cho Kiev thông qua "sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào bất kỳ khu vực nào trên lãnh thổ Ukraine" đều là điều "không thể chấp nhận được" đối với Moscow.