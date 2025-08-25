Video: RT

Theo đài RT, đoạn video về nhóm lính Nga điều khiển một chiếc xe bọc thép chở quân (APC) M113 bị quân Ukraine bỏ lại, có treo cờ Nga và Mỹ, được ghi hình ở gần ngôi làng Malaya Tokmachka ở tiền tuyến Zaporizhzhia.

Một thành viên trong nhóm binh sĩ Nga cho hay: "Đây là một chiếc APC tốt. Tất nhiên, xe của chúng tôi tốt hơn, nhưng chiếc xe này cũng được".

Hành động của nhóm lính Nga đã khiến phía Ukraine bất bình. Ông Andrey Yermak, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine đã lên tiếng chỉ trích quân Nga. Một số nhà bình luận Ukraine cáo buộc đoạn video là bịa đặt hoặc chiếc M113 trong video thực chất là do Liên Xô sản xuất. Một số người khác khẳng định các lực lượng Kiev đã vô hiệu hóa nhóm lính Nga nói trên, dù không đưa ra bằng chứng.

Đài truyền hình Pháp TF1 nghi đoạn phim đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi tổ chức phi lợi nhuận DisinfoWatch có trụ sở tại Canada cho rằng video là sản phẩm "dàn dựng".