Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vừa khiến giới quân sự toàn cầu rúng động khi lần đầu tiên công khai thước phim độ nét cao ghi lại cảnh bệ phóng di động khai hỏa tên lửa siêu vượt âm DF-17 (Dongfeng-17) ngay giữa sa mạc Gobi. Không đơn thuần là một cuộc diễn tập thông thường, màn phô diễn sức mạnh cơ bắp này là lời khẳng định đanh thép về năng lực răn đe thế hệ mới của Bắc Kinh, một thứ vũ khí có thể "vô hiệu hóa" các lá chắn phòng thủ tối tân nhất hiện nay của phương Tây chỉ trong vài phút.

Một bản tin của CCTV ngày 20/6 đã hiển thị cảnh phóng của một loại vũ khí được cho là tên lửa siêu vượt âm DF-17, với đặc trưng là thiết kế khí động học kiểu thiết bị bay lướt (waverider). Ảnh: Chụp màn hình từ bản tin CCTV/globaltimes.cn

VIDEO: MILITARY NEWS UPDATE

Theo timesofindia.indiatimes.com, ngày 20-21/6, CCTV đưa tin về các cuộc tập trận bắn đạn thật của Lực lượng Tên lửa tại khu huấn luyện sa mạc Gobi.

Video cho thấy xe phóng di động nâng thẳng đứng và phóng tên lửa DF-17, với thiết kế khí động học waverider đặc trưng của phương tiện lướt siêu vượt âm.

Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Trung Quốc công khai hình ảnh phóng thực tế của loại vũ khí này, vốn được coi là một trong những “át chủ bài” trong chiến lược A2/AD (chống xâm nhập/khu vực) của Bắc Kinh.

Theo scmp.com, tên lửa DF-17, hay Dongfeng-17, là tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) mang theo phương tiện lướt siêu vượt âm DF-ZF (trước đây gọi là WU-14).

Được phát triển bởi Học viện Công nghệ Xe phóng Trung Quốc, tên lửa DF-17 chính thức đi vào biên chế từ năm 2019 và là một trong những hệ thống siêu vượt âm hoạt động đầu tiên trên thế giới.

Tên lửa siêu vượt âm DF-17 của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

VIDEO: Video: CCTV-13

Tên lửa DF-17 sử dụng nhiên liệu rắn, di chuyển trên bệ phóng di động đường bộ (TEL), giúp nó dễ dàng cơ động, ẩn náu và triển khai nhanh chóng từ nhiều vị trí khác nhau, tăng đáng kể khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu của đối phương.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa DF-17 có chiều dài khoảng 11 mét, trọng lượng phóng khoảng 15.000 kg.

Tầm bắn của tên lửa DF-17 ước tính từ 1.800 đến 2.500 km, đủ để bao phủ toàn bộ các căn cứ quân sự quan trọng của nước ngoài tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Phần booster của tên lửa DF-17 được cho là dựa trên nền tảng DF-16, đưa phương tiện lướt DF-ZF lên độ cao lớn trước khi tách ra và bắt đầu giai đoạn lướt trong tầng khí quyển trên.

Điểm nổi bật nhất của tên lửa DF-17 nằm ở công nghệ siêu vượt âm. Phương tiện lướt DF-ZF có thể đạt tốc độ Mach 5 đến Mach 10 (khoảng 1,7 - 3,4 km/giây) trong giai đoạn lướt, bay ở độ cao khoảng 60-100 km.

Trung Quốc đang gửi đi tín hiệu gì qua thước phim phóng tên lửa siêu vượt âm DF-17?. Ảnh: scmp.com

Khác với đầu đạn đạn đạo thông thường bay theo quỹ đạo cố định và dễ dự đoán, DF-ZF có khả năng cơ động linh hoạt cao nhờ thiết kế khí động học hình nêm.

Điều này cho phép nó thay đổi hướng bay, độ cao và tốc độ một cách khó lường, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống như Patriot, Aegis hoặc THAAD cực kỳ khó theo dõi và đánh chặn.

Độ chính xác (CEP) được ước tính chỉ vài mét đến dưới 10 mét, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu điểm như căn cứ không quân, radar, kho đạn dược hoặc thậm chí tàu sân bay.

Theo thedefensewatch.com, công nghệ này mang lại lợi thế chiến lược lớn. Tên lửa DF-17 có thể được sử dụng như vũ khí tấn công đầu tiên để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa và radar của đối phương, mở đường cho các đợt tấn công tên lửa thông thường sau đó.

Khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân (theo đánh giá của Mỹ) càng tăng cường tính linh hoạt. Các nhà phân tích cho rằng việc công khai video phóng tên lửa DF-17 qua CCTV là tín hiệu rõ ràng từ Bắc Kinh: Trung Quốc đã sẵn sàng và tự tin với năng lực răn đe, đồng thời cảnh báo bất kỳ nỗ lực can thiệp nào vào khu vực cũng sẽ gặp phải thách thức lớn.

Tên lửa DF-17 nâng cao năng lực của Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Ảnh: interestingengineering.com

Theo timesofindia.indiatimes.com, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại châu Á-Thái Bình Dương vẫn cao. Với tên lửa DF-17, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế là cường quốc dẫn đầu về công nghệ siêu vượt âm quân sự, buộc Mỹ và các đồng minh phải đẩy nhanh nghiên cứu phát triển hệ thống phòng thủ chống siêu vượt âm - lĩnh vực mà hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế.

Dù vậy, chuyên gia cũng lưu ý rằng tên lửa DF-17 không phải là “vô địch” tuyệt đối; hiệu quả thực chiến còn phụ thuộc vào tình báo, chỉ huy kiểm soát và khả năng phối hợp tác chiến tổng hợp.

(Theo timesofindia.indiatimes.com, thedefensewatch.com, scmp.com, globaltimes.cn, interestingengineering.com)



