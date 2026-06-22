Trong bối cảnh kho tên lửa phòng không của Ukraine cạn kiệt trước các đợt tập kích liên tục từ Nga, quyết định lịch sử tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Pháp đã mở ra một chương mới. Các đồng minh phương Tây không chỉ tăng viện trợ mà còn sẵn sàng chuyển giao công nghệ, cho phép Kyiv tự sản xuất các hệ thống tên lửa hiện đại. Đáng chú ý nhất là tiềm năng tích hợp và sao chép công nghệ từ COBRA 600 - hệ thống drone phản lực ‘taxi tên lửa’ IRIS-T vừa được Đức giới thiệu, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cục diện phòng thủ bầu trời Ukraine.

Một drone phản lực Cobra 600 của Đức mang tên lửa đánh chặn Iris-T do châu Âu sản xuất đang được trưng bày tại gian hàng của Diehl Defence trong ngày khai mạc Triển lãm Hàng không Berlin ngày 10/6. Ảnh: Sean Gallup/theguardian.com.

Theo theguardian.com, tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ở Évian-les-Bains, Pháp vào giữa tháng 6/2026, các lãnh đạo Mỹ và châu Âu đã nhất trí cấp giấy phép sản xuất cho Ukraine.

Quyết định này cho phép các doanh nghiệp Ukraine chế tạo không chỉ tên lửa phòng không mà còn cả vũ khí tấn công tầm xa, giảm mạnh sự phụ thuộc vào viện trợ bên ngoài thường xuyên bị trì hoãn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ, coi đây là bước đi chiến lược nhằm duy trì áp lực lên Moscow và thúc đẩy đàm phán.

Theo english.nv.ua, bối cảnh của quyết định này xuất phát từ tình hình khẩn cấp trên chiến trường Ukraine.

Nga liên tục sử dụng tên lửa và drone tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Kho đạn tên lửa Patriot và các hệ thống châu Âu khác đang cạn dần, buộc Kyiv phải tìm giải pháp tự chủ lâu dài.

Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains khép lại với các quyết định then chốt dành cho Ukraine. Ảnh: Evelyn Hockstein/english.nv.ua

Việc được chuyển giao công nghệ sản xuất nội địa không chỉ giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ mà còn tạo nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, có thể phục vụ cả châu Âu trong tương lai.

Theo theguardian.com, một trong những công nghệ nổi bật có thể được Ukraine tiếp cận hoặc lấy cảm hứng là COBRA 600 (AIRLAS – Airborne Launching and Attack System) của Diehl Defence (Đức), hợp tác với Polaris Raumflugzeuge.

Hệ thống này vừa được công bố lần đầu tại Triển lãm Hàng không ILA Berlin 2026 vào đầu tháng 6, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7.

COBRA 600 không phải là tên lửa truyền thống mà là một nền tảng drone phản lực cỡ lớn đóng vai trò ‘taxi tên lửa’, khắc phục hạn chế lớn nhất của các hệ thống IRIS-T mặt đất.

Theo twz.com, về mặt kỹ thuật, COBRA 600 có chiều dài khoảng 6 mét (đó là lý do mang tên 600), thiết kế cánh delta toàn diện, được trang bị bốn động cơ turbojet. Điều này cho phép drone đạt tốc độ cao, tầm bay xa và khả năng cơ động linh hoạt.

Vũ khí chính là một quả tên lửa IRIS-T gắn trên giá treo tiêu chuẩn (tương tự máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon). IRIS-T vốn là tên lửa không đối không tiên tiến của châu Âu, sau này được phát triển thành phiên bản mặt đất IRIS-T SLM (tầm bắn khoảng 40 km) và SLS (khoảng 12 km).

Hệ thống tên lửa Patriot đất đối không của Quân đội Mỹ được trưng bày trong sự kiện Air Power Day tại căn cứ không quân Mỹ ở Osan, phía nam Seoul, Hàn Quốc. Nguồn: united24media.com

Khi được COBRA 600 mang theo và phóng trên không, tầm bắn hiệu quả có thể mở rộng lên đến 400 km hoặc hơn, biến drone thành nút phóng di động phía trước.

Theo janes.com, ưu điểm vượt trội của COBRA 600 nằm ở khái niệm “jet taxi”. Thay vì cố định tại một vị trí mặt đất dễ bị tấn công, drone sẽ cất cánh từ đường băng, mang tên lửa đến khu vực tiền phương, sau đó phóng IRIS-T nhắm vào mục tiêu.

Hệ thống có thể tái sử dụng, tích hợp hoàn hảo vào mạng lưới phòng không hiện có với radar như TRML-4D hay Giraffe.

Nhờ đó, nó không chỉ mở rộng vùng phủ sóng mà còn làm phức tạp hóa đáng kể kế hoạch tấn công của đối phương, buộc Nga phải đối mặt với mối đe dọa từ nhiều hướng bất ngờ.

Thiết kế này lấy bài học trực tiếp từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, nơi Nga đã thử nghiệm các drone Shahed mang tên lửa R-60.

Theo twz.com, nếu Ukraine được cấp phép sản xuất hoặc hợp tác phát triển phiên bản COBRA 600, lợi ích sẽ cực kỳ lớn.

Các nhà lãnh đạo tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, ngày 16/6/2026. Ảnh: X/The White House/euromaidanpress.com

Kyiv có thể tự chế tạo tên lửa đánh chặn (interceptor missiles) dựa trên IRIS-T hoặc các công nghệ tương tự, kết hợp với năng lực sản xuất drone nội địa đã được chứng minh qua các mẫu UAV tấn công tầm xa.

Điều này giúp giảm chi phí, tăng tốc độ sản xuất và tạo chuỗi cung ứng độc lập. Hơn nữa, công nghệ này còn mang tính kép: vừa phục vụ phòng thủ vừa có tiềm năng chuyển sang các nhiệm vụ khác trong tương lai.

Quyết định của G7 không chỉ là bước ngoặt quân sự mà còn gửi thông điệp chiến lược rõ ràng: phương Tây cam kết hỗ trợ Ukraine lâu dài, chuyển từ viện trợ sang hợp tác công nghiệp.

Moscow chắc chắn sẽ phản ứng mạnh mẽ, có thể bằng cách tăng cường tấn công hoặc tìm cách phá hủy các nhà máy tương lai.

Tuy nhiên, với khả năng tự chủ ngày càng cao, Ukraine sẽ có nền tảng vững chắc hơn để bảo vệ bầu trời và dần thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường.

COBRA 600 cùng các hệ thống giấy phép sản xuất chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của công nghệ và sự đoàn kết trong cuộc đối đầu hiện đại.

(Theo english.nv.ua, theguardian.com, twz.com, janes.com)