Theo hãng tin RT, Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuyên bố trên khi đang trên chuyên cơ Không lực Một để rời khỏi Hàn Quốc, nơi ông đã có cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên sau 6 năm với nhà lãnh đạo Trung Quốc sáng nay (30/10).

"Vấn đề Ukraine đã được nêu ra nhiều lần. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này trong một thời gian dài và cả hai chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để xem liệu chúng tôi có thể làm được điều gì đó hay không", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc. Ảnh: EPA

Ông Trump nói thêm, ông và ông Tập "đồng ý rằng các bên đang mắc kẹt trong giao tranh và đôi khi bạn phải để họ chiến đấu”. "Nhưng ông Tập sẽ giúp chúng tôi và chúng tôi sẽ cùng hợp tác để giải quyết vấn đề Ukraine. Chúng tôi không thể làm được gì nhiều hơn nữa", lãnh đạo Nhà Trắng cho hay.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ tiết lộ, ông không yêu cầu Trung Quốc dừng mua dầu của Nga, mặc dù trước khi cuộc đàm phán diễn ra ông đã nhấn mạnh sẽ nhắc tới đòi hỏi này.

Trước đó, hồi tháng 8, ông Tập tuyên bố, lập trường của Trung Quốc về cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ không thay đổi và Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cảnh báo “những vấn đề phức tạp không có giải pháp đơn giản" để giải quyết.

Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Bắc Kinh trở thành khách hàng chính mua dầu mỏ của Nga, sau khi phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt với Moscow. Quan hệ Nga - Trung Quốc hiện được mô tả là quan hệ đối tác chiến lược "không có giới hạn".