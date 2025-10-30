Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp lãnh đạo Nhật Bản tại Cung điện Akasaka lộng lẫy ở Tokyo và lãnh đạo Hàn Quốc tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju lịch sử. Tuy nhiên, cuộc gặp quan trọng nhất trong chuyến công du châu Á lần này của ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (30/10) lại diễn ra tại địa điểm ít hoành tráng hơn là căn cứ không quân Gimhae ở thành phố Busan của Hàn Quốc.

Căn cứ không quân Gimhae nằm ở rìa sân bay quốc tế Gimhae và cách xa nơi tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Gyeongju.

Trước đó, các nguồn tin chia sẻ với hãng tin CNN rằng, địa điểm hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc còn phụ thuộc vào lịch trình. Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã cùng phối hợp để lên kế hoạch cho cuộc gặp cấp cao này, với các chi tiết được vạch rõ để bảo vệ cả hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Ban đầu, ông Trump dự kiến ​​sẽ tiến hành hội đàm sớm hơn một ngày, trong khi Nhà Trắng đã lên sẵn kế hoạch để ông Trump gặp ông Tập. Nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc diễn ra vào ngày hôm đó đồng nghĩa với việc sự kiện sẽ được tiến hành một cách vội vã vào buổi tối. Do đó, các quan chức đã quyết định để cuộc họp diễn ra vào sáng nay (30/10) sẽ thuận tiện hơn cho cả hai nhà lãnh đạo.

Các quan chức cho biết thêm, ông Trump gặp ông Tập khi phái đoàn Mỹ chuẩn bị rời khỏi châu Á và khi nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nguyên thủ sau 6 năm, giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc liên tục gia tăng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.