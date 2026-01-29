Trung Quốc xét xử các thành viên của gia tộc mafia lừa đảo. Ảnh: CCTV

Theo China Daily, tài khoản WeChat chính thức của Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc hôm nay (29/1) đã thông báo về việc thi hành án trên. Các vụ hành quyết do Tòa án Nhân dân trung cấp Ôn Châu ở tỉnh Chiết Giang thực hiện. Hồi tháng 9/2025, tòa án tỉnh Chiết Giang đã kết án tử hình 11 đối tượng thuộc gia tộc họ Ming vì nhiều tội danh khác nhau, gồm cố ý giết người, gây thương tích có chủ ý, giam giữ trái phép, lừa đảo và điều hành các tụ điểm cờ bạc bất hợp pháp.

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết, trước khi bị hành quyết, các tội phạm được quyền gặp gỡ người thân trong gia đình theo quy định của pháp luật.

Gia tộc Ming là một trong số ít những gia tộc quyền lực từng điều hành thị trấn Laukkaing, thủ phủ vùng Kokang của Myanmar, biến một thị trấn nghèo khó, lạc hậu thành một trung tâm hào nhoáng với các sòng bạc và khu đèn đỏ. Gia tộc tội phạm này đã điều hành một số cơ sở lừa đảo khét tiếng nhất Laukkaing và hợp tác với các băng đảng khác để thực hiện nhiều hành động phạm pháp như lừa đảo viễn thông, điều hành sòng bạc, giết người, giam giữ người trái phép...

Hãng BBC đưa tin, đế chế lừa đảo của gia tộc Ming sụp đổ vào năm 2023 sau khi bị các lực lượng dân quân Myanmar bắt giữ và giao nộp cho Trung Quốc.

Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc tuyên bố, tội ác của băng nhóm trên khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và tổng số tiền thu được từ cờ bạc và lừa đảo vượt quá 10 tỷ Nhân dân tệ (1,4 tỷ USD). Cơ quan này cho biết thêm, tính chất tội ác do 11 đối tượng trên gây ra đặc biệt nghiêm trọng, cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật.

Hãng tin BBC bình luận, thông qua các vụ xử tử trên, Bắc Kinh đang gửi thông điệp răn đe đến những kẻ lừa đảo tiềm tàng. Tuy nhiên, các hoạt động lừa đảo hiện đã chuyển sang biên giới Myanmar với Thái Lan và sang Campuchia, Lào, nơi Trung Quốc có ít ảnh hưởng hơn.