Báo China Dialy đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 31/3 đã có cuộc hội đàm ở Bắc Kinh. Trong cuộc gặp, hai nhà ngoại giao đã trao đổi quan điểm về tình hình Vùng Vịnh và Trung Đông trong bối cảnh chiến sự nổ ra giữa Mỹ, Israel và Iran, đồng thời nêu một số giải pháp để hạ nhiệt tình hình.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar hồi tháng 1/2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

“Trước tiên, Trung Quốc và Pakistan kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và các bên nỗ lực hết mức để ngăn xung đột lan rộng. Những khu vực bị ảnh hưởng vì xung đột phải được tiếp cận các hỗ trợ nhân đạo. Tiếp theo, các cuộc đàm phán hòa bình phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập quốc gia và an ninh của Iran cùng nhiều quốc gia Vùng Vịnh khác cần được tôn trọng. Bắc Kinh và Islamabad ủng hộ các bên liên quan khởi xướng việc đàm phán và tất cả các bên nên cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình”, trích thông cáo chung của Trung Quốc và Pakistan.

Theo China Daily, các điểm còn lại trong sáng kiến của Bắc Kinh và Islamabad gồm có đảm bảo an toàn cho các mục tiêu phi quân sự và dân thường; đảm bảo an toàn hàng hải ở khu vực eo biển Hormuz; ủng hộ các thỏa thuận về việc thiết lập một khuôn khổ hòa bình toàn diện và đạt được hòa bình lâu dài dựa trên các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như luật pháp quốc tế.

Sáng kiến 5 điểm trên được Trung Quốc và Pakistan đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang. Một loạt công trình dân sự như các nhà máy khử muối ở Trung Đông gần đây đã trở thành mục tiêu bị tấn công.