Ứng phó bão số 11 Matmo:

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng mới phát đi văn bản gửi Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan về việc kiểm soát vận hành công trình thủy điện kiểu dẫn dòng nhằm phòng ngừa cộng hưởng lũ trong bối cảnh bão số 11 sắp đổ bộ.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, hiện tại trên địa bàn tỉnh có nhiều công trình thủy điện nhỏ vận hành theo hình thức dẫn dòng, không có hồ chứa điều tiết lũ.

Trong điều kiện mưa lớn diện rộng, việc nhiều nhà máy thuỷ điện cùng xả nước có thể gây cộng hưởng dòng chảy, nhất là khi trùng với đỉnh lũ tự nhiên; một số trạm điều hành bị hư hỏng, không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xả tự do khi thời tiết cực đoan.

Văn bản của UBND tỉnh Cao Bằng nhận định: Thời gian qua, một số khu vực hạ du đã ghi nhận ngập lụt nhanh, bất thường. Dù chưa đủ căn cứ kết luận do thủy điện, song dấu hiệu vận hành thiếu kiểm soát và cảnh báo kém là rõ ràng. Nếu không có biện pháp kiểm soát chặt ngay, rủi ro sẽ tăng cao khi bão số 11 dự kiến đổ bộ từ đêm 5/10.

Các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phải thông báo trước tối thiểu 2 giờ đến chính quyền cấp xã về kế hoạch xả lũ. Ảnh: Báo Cao Bằng

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa yêu cầu các chủ đầu tư công trình thuỷ điện trên toàn tỉnh phải tuân thủ nghiêm quy trình được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; Trước khi thực hiện xả nước, các đơn vị phải thông báo trước tối thiểu 2 giờ đến chính quyền cấp xã nơi có khu vực hạ du bị ảnh hưởng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ để triển khai cảnh báo sớm, hướng dẫn sơ tán dân kịp thời nếu cần thiết.

Đáng chú ý, theo văn bản trên, UBND tỉnh Cao Bằng trao quyền chủ động ứng phó thiên tai cho cơ sở. Cụ thể, UBND các xã, phường được yêu cầu thành lập tổ giám sát cộng đồng trực 24/24 tại các cụm dân cư hạ du và phải "chủ động kích hoạt phương án sơ tán dân khi đạt ngưỡng mưa lớn, không chờ chỉ đạo thêm".

Mưa lũ lịch sử xảy ra tại trung tâm tỉnh Cao Bằng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10. Ảnh: A.Cương

Trước rủi ro cận kề, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cơ quan và doanh nghiệp phải hành động quyết liệt, hoàn thành mọi nhiệm vụ trước 17h hôm nay (5/10).

Sở Công Thương được giao chủ trì, rà soát toàn bộ các công trình thủy điện dẫn dòng, yêu cầu tất cả chủ đầu tư phải báo cáo cụ thể chế độ vận hành trong 72 giờ tới, kèm bản đồ vùng ảnh hưởng và lưu lượng xả dự kiến. Cán bộ giám sát sẽ được điều động trực tiếp tại các công trình có nguy cơ cao.