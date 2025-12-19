Hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57

Ngày 19/12, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT đã công bố các quyết định thành lập, ra mắt Trung tâm đào tạo trí tuệ nhân tạo - AI chuyên sâu và Trung tâm đào tạo vi mạch bán dẫn chuyên sâu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm đào tạo AI chuyên sâu và Trung tâm đào tạo vi mạch bán dẫn chuyên sâu.

Diễn ra dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, sự kiện mang ý nghĩa chính trị, khoa học, giáo dục sâu sắc; đồng thời cũng thể hiện quyết tâm của PTIT trong việc đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Việc ra mắt 2 trung tâm đào tạo chuyên sâu là bước đi chiến lược của PTIT nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết 57 đã xác định rõ yêu cầu xây dựng năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược, trong đó AI và công nghệ vi mạch bán dẫn giữ vai trò nền tảng, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hình thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu.

Tiến sĩ Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam cho rằng: Việc thành lập, đưa vào hoạt động 2 trung tâm đào tạo chuyên sâu về AI và vi mạch bán dẫn sẽ đóng góp vào sự phát triển lâu dài của đất nước.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt 2 trung tâm, Tiến sĩ Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam nhấn mạnh AI và vi mạch bán dẫn 2 lĩnh vực chiến lược quan trọng và việc Học việc thành lập, đưa vào hoạt động 2 trung tâm đào tạo chuyên sâu về 2 lĩnh vực quan trọng này sẽ đóng góp vào sự phát triển lâu dài của đất nước.

“Với các quyết định được công bố hôm nay cùng sự hỗ trợ của rất nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đặc biệt là 2 trung tâm đào tạo chuyên sâu về AI và vi mạch bán dẫn sẽ hoàn thành được sứ mệnh, nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp nghiên cứu, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”, Tiến sĩ Trần Đức Lai tin tưởng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu về công nghệ, việc làm chủ AI và vi mạch bán dẫn không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế, mà còn gắn với bảo đảm an ninh kinh tế, chủ quyền số và năng lực tự chủ công nghệ quốc gia. Thành lập 2 trung tâm đào tạo chuyên sâu về AI và vi mạch bán dẫn, Học viện vào ngày 19/12, Học viện muốn kế thừa tinh thần tự lực, tự cường của Ngày Toàn quốc kháng chiến trong thời đại mới - kháng chiến trên mặt trận khoa học và công nghệ.

Đào tạo AI, vi mạch bán dẫn gắn với các dự án, bài toán công nghiệp

Lãnh đạo Học viện cũng cho biết, PTIT định hướng, các trung tâm đào tạo chuyên sâu về AI và vi mạch bán dẫn sẽ tập trung đào tạo chuyên sâu, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho sinh viên, kỹ sư và đội ngũ nhân lực đang làm việc trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Hai trung tâm hướng tới triển khai chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tăng cường học tập thông qua các dự án, phòng thí nghiệm và bài toán công nghiệp; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT phát biểu tại sự kiện ra mắt 2 trung tâm đào tạo chuyên sâu về AI và vi mạch bán dẫn.

Lãnh đạo Học viện cũng khẳng định cam kết đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho Trung tâm đào tạo AI chuyên sâu và Trung tâm đào tạo vi mạch bán dẫn chuyên sâu về đội ngũ giảng viên, chuyên gia, hạ tầng kỹ thuật và chương trình đào tạo theo chuẩn doanh nghiệp và chuẩn quốc tế. Nhà trường cũng sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu và trường đại học đối tác, từng bước hình thành hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI và vi mạch bán dẫn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Trần Tiến Công, Trưởng bộ môn AI, Trưởng trung tâm đào tạo AI chuyên sâu cho biết, trung tâm sẽ là không gian học tập và nghiên cứu nghiêm túc, sáng tạo và đầy cảm hứng, nơi các sinh viên và học viên được trang bị kiến thức chuyên sâu, rèn luyện năng lực thực hành và từng bước làm chủ các công nghệ AI hiện đại, qua đó đóng góp trí tuệ và sức trẻ cho sự phát triển của Học viện và đất nước.

Nhấn mạnh vi mạch bán dẫn là “trái tim” của cuộc cách mạng 4.0 và đào tạo nhân lực chất lượng cao cần đi đôi với nghiên cứu, ứng dụng, hợp tác đa ngành cùng kết nối doanh nghiệp, Tiến sĩ Chu Văn Bền, giảng viên khoa Kỹ thuật điện tử 1, Trưởng trung tâm đào tạo vi mạch bán dẫn chuyên sâu cam kết sẽ xây dựng trung tâm thành “trung tâm xuất sắc” với chương trình đào tạo cập nhật, phòng lab hiện đại cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực chiến.

“Song song đó, chúng tôi cũng cam kết thúc đẩy hợp tác với các đại học hàng đầu trong nước và quốc tế, cùng mạng lưới doanh nghiệp để sinh viên được tiếp cận dự án thực tế ngay từ khi học tại trường; phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài để thu hút chuyên gia kiều bào, tạo cầu nối tri thức toàn cầu”, Tiến sĩ Chu Văn Bền chia sẻ.