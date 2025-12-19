Trí tuệ nhân tạo - AI đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những công nghệ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia và quá trình chuyển đổi số. Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã xác định rõ yêu cầu xây dựng năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược, trong đó có AI.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng mới đây đã chia sẻ về tầm quan trọng của AI cũng như cách Việt Nam phát triển AI để phục vụ con người. Nêu rõ tuyên ngôn về AI Việt Nam là “Nhân văn - Mở - An toàn - Tự chủ - Hợp tác - Bao trùm - Bền vững”, người đứng đầu ngành KH&CN cũng chỉ rõ: “AI là công cụ mạnh mẽ, nhưng con người mới là chủ thể ra quyết định cuối cùng, hãy để AI hỗ trợ, chứ không thay thế tư duy, giá trị và trách nhiệm của con người. AI là trợ lý giúp việc, là đồng nghiệp, là công cụ tăng cường năng lực, nhưng cuối cùng vẫn là hỗ trợ con người để con người được ‘người hơn’”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện; Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện và Tiến sĩ Trần Tiến Công, Trưởng bộ môn AI, Trưởng trung tâm đào tạo AI chuyên sâu của PTIT thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt "AI trợ giảng các môn lập trình".

Là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực công nghệ số, với quan điểm không chỉ dạy về AI mà còn sử dụng AI để định nghĩa lại giáo dục, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ KH&CN, thời gian qua đã tích cực, chủ động nghiên cứu và ứng dụng AI vào thực tiễn giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.

Đại diện lãnh đạo PTIT nhấn mạnh: “Việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái AI cho giáo dục không chỉ góp phần đổi mới phương pháp đào tạo, cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho người học, mà còn nâng cao hiệu quả giảng dạy của đội ngũ giảng viên, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục đại học”.

Hệ sinh thái AI cho giáo dục của PTIT là một hạ tầng tri thức toàn diện, nơi mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt chuyên sâu kết hợp cùng dữ liệu học thuật đồ sộ, tạo ra một môi trường học tập không giới hạn, cá nhân hóa đến từng người học. Hệ sinh thái AI cũng là tiền đề cho một môi trường giáo dục không biên giới.

Hệ sinh thái này đã từng bước được hiện thực hóa qua những ứng dụng phục vụ đa dạng nhu cầu giảng dạy, tiêu biểu như: AI gia sư phổ thông mang tri thức chất lượng cao đến mọi vùng miền, hỗ trợ học sinh từ các môn tự nhiên đến âm nhạc, mỹ thuật, giúp thu hẹp khoảng giáo dục; ứng dụng Vie AI – một bước tiến đột phá trong việc lan tỏa văn hóa Việt với mô hình chấm điểm phát âm độc quyền cùng những tình huống hội thoại AI giúp cho người nước ngoài và kiều bào học tiếng Việt một cách tự nhiên và sống động; trợ lý ảo AMI, người bạn đồng hành 24/7 của hàng vạn sinh viên PTIT, giải quyết từ thủ tục hành chính đến tư vấn lộ trình học tập, giúp mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm số thông minh.

Hệ thống AI trợ giảng đã chính thức được kích hoạt, mở ra phương pháp học tập cá nhân hóa và hiện đại cho sinh viên PTIT.

Cũng với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng AI, ngày 19/12, PTIT đã ra mắt và đưa vào vận hành chính thức “AI trợ giảng các môn lập trình”, một phân hệ tiêu biểu, giữ vai trò mũi nhọn thực thi của hệ sinh thái AI cho giáo dục.

Phân hệ “AI trợ giảng các môn lập trình” được thiết kế để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, thực hành và tự học lập trình; đồng thời giúp giảng viên theo dõi tiến độ, đánh giá năng lực và kịp thời hỗ trợ người học một cách hiệu quả, cá nhân hóa.

Với hệ thống mới ra mắt, thay vì cung cấp các đáp án có sẵn, AI đóng vai trò là người huấn luyện tư duy, thông qua một số module như AI hỏi – đáp. Hệ thống đồng hành với sinh viên trong từng dòng mã, đưa ra những gợi ý định hướng người học tự mình làm chủ thuật toán.

"Đây là cách mà PTIT tạo ra những kỹ sư không chỉ biết viết code mà còn biết làm chủ công nghệ, từ ngôn ngữ, văn hóa đến kỹ năng lập trình chuyên sâu, AI tại PTIT đang trở thành lực lượng giảng dạy quan trọng, giúp cho giảng viên sáng tạo và giúp cho sinh viên bứt phá năng lực", đại diện PTIT chia sẻ.

Với những mục tiêu, định hướng và giá trị thiết thực mà phân hệ "AI trợ giảng các môn lập trình" mang lại, hệ thống được đánh giá không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là bước đi cụ thể của Học viện trong việc đưa AI đi vào chiều sâu của hoạt động đào tạo, gắn với từng môn học, từng giờ lên lớp.