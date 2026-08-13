Với kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực viễn thông và chuyển đổi số, đại biểu Tào Đức Thắng (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel) đánh giá việc sửa đổi Luật Tần số năm 2022 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đấu giá và phân bổ các băng tần phục vụ triển khai hạ tầng di động 4G, 5G.

"Nhìn từ ba phía, Nhà nước được nguồn thu, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, tiết kiệm chi phí, người dân hưởng lợi về dịch vụ tốt hơn", đại biểu nhận định.

Với doanh nghiệp, việc được phân bổ băng tần đúng thời điểm không chỉ giúp đẩy nhanh đầu tư, duy trì tăng trưởng mà còn tối ưu hóa chi phí triển khai và khai thác mạng lưới. Theo tính toán, doanh nghiệp có thể tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng tiền đầu tư.

Đại biểu Tào Đức Thắng

Với người dân, lợi ích được nhìn thấy qua tốc độ trải nghiệm dịch vụ cũng như công nghệ hạ tầng.

Với Luật Viễn thông năm 2023 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh từ dịch vụ viễn thông truyền thống sang trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng số tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển kinh tế số, xã hội số. Trung tướng Tào Đức Thắng chia sẻ thực tiễn đầu tư viễn thông ngày nay không còn là xây dựng trạm phát sóng hay cáp quang đã gắn chặt với dữ liệu, nền tảng số và hệ sinh thái dịch vụ.

Ông dẫn chứng về Mobile Money đã có gần 13 triệu thuê bao hoạt động, góp phần thúc đẩy thanh toán số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Một điểm nổi bật khác được ông chia sẻ là, cơ chế chia sẻ hạ tầng của luật đã tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp tăng cường sử dụng chung hạ tầng, giảm đầu tư trùng lặp, tối ưu chi phí và từng bước chuyển từ cạnh tranh đơn thuần sang hợp tác cùng phát triển. Trong thiên tai, các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc thông qua cơ chế cho phép thuê bao của doanh nghiệp gián đoạn dịch vụ kết nối trên mạng của doanh nghiệp khác, nhờ đó trong các cơn bão lũ vừa qua hơn 10 triệu thuê bao đã được "roaming" sang nhau.

Việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh để phân cấp, phân quyền và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đã giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chi phí tuân thủ. Đại biểu cho biết, đây là cách đúng và cần tiếp tục duy trì trong dự án luật này.

Ông Tào Đức Thắng đánh giá cao cách tiếp cận của dự thảo luật khi tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm là: Cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện các quy định vướng mắc trong thực tiễn trong đó có cơ chế sử dụng chung hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh.

Về kiến nghị, đại biểu Tào Đức Thắng cho hay, trong quá trình xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông cần quy hoạch hạ tầng thụ động cho tương lai khi nước ta tiến lên 6G, 7G.

Đại biểu phân tích mật độ dân số của nước ta trên một trạm phát sóng còn thấp so với các nước láng giềng, tương lai nếu tần số tăng cao nữa thì cần nhiều trạm hơn, nên đại biểu đề nghị sớm có quy hoạch hạ tầng.

Một cửa không có nghĩa là gom nhiều chiếc cửa vào cùng một căn phòng

Đại biểu Bế Trung Anh (Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội) đánh giá, việc sửa đồng thời bốn luật về tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử và chuyển giao công nghệ là cơ hội để sắp xếp lại nền tảng pháp lý theo hướng hội tụ, thay vì chỉ sửa từng luật chuyên ngành.

Đại biểu Bế Trung Anh

"Quản lý theo kiến trúc hạ tầng số thống nhất thay vì quản lý từng ngành riêng biệt. Khi công nghệ hội tụ thì pháp luật phải có khả năng liên thông, không nên để phân chia thẩm quyền giữa các cơ quan Nhà nước trở thành chi phí thủ tục của doanh nghiệp", ông nêu nguyên tắc sửa đổi dự thảo.

Tinh thần của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 66 đặt ra yêu cầu thể chế phải đi trước một bước, xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực và trở thành lợi thế cạnh tranh.

Ông kiến nghị xây dựng quy định đủ mở để các công nghệ tương lai như 6G, mạng vệ tinh, kết nối trực tiếp vệ tinh với thiết bị hay mạng riêng công nghiệp có thể được thử nghiệm mà không phải chờ sửa luật.

Ông đề nghị mở cơ chế chia sẻ phổ tần, thử nghiệm mạng vệ tinh tích hợp; áp dụng nguyên tắc một lần thẩm định với các giấy phép liên quan; mở rộng chia sẻ hạ tầng viễn thông với hạ tầng giao thông, điện lực, chiếu sáng và công trình công cộng.

"5G, 6G hay vệ tinh, internet vạn vật, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số ngày càng làm mờ ranh giới giữa viễn thông, tần số, dữ liệu và giao dịch tiền điện tử. Vì thế luật pháp kiến tạo phải ngay từ hôm nay thiết lập cơ chế đủ để mở một dịch vụ mới, mà ngày mai không lập tức rơi vào bốn hoặc năm chiếc hộp pháp lý khác nhau. Một cửa không có nghĩa là gom nhiều chiếc cửa vào cùng một căn phòng. Một cửa thực sự là người dân và doanh nghiệp chỉ cần gõ một lần. Còn phía sau những cửa ấy Nhà nước kết nối dữ liệu, tự phân công trách nhiệm và sự phối hợp", ông bày tỏ.