Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo về ngày làm việc thứ nhất của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa 13.

Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Các đại biểu thống nhất thông qua nội dung chương trình hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Sau phần khai mạc, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá 14 để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 14 quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.