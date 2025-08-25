Trao đổi với PV VietNamNet, phía Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cho hay, nhà trường có tiếp nhận được một số thắc mắc của thí sinh qua đường email và điện thoại phản ánh đến bộ phận tuyển sinh. Hiện nhà trường đang trong giai đoạn tiếp nhận các thắc mắc này và rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo giải quyết đúng theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến phản ánh Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã điều chỉnh thông báo điều kiện xét tuyển, khiến thí sinh dư điểm chuẩn vẫn không trúng tuyển. Những ý kiến này nêu rằng dù có điểm thi cao hơn điểm chuẩn trường công bố vẫn không trúng tuyển ngành Luật và Luật kinh tế do trường sửa điều kiện xét tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Năm 2025, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tuyển gần 4.600 sinh viên, theo các phương thức xét tuyển gồm: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét kết hợp điểm học bạ và thành tích bậc THPT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; xét quả kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT; xét học bạ kết hợp phỏng vấn (chương trình do đối tác quốc tế cấp bằng).

Nhà trường công bố một mức điểm chuẩn được quy đổi chung cho các phương thức theo thang điểm 30, dao động từ 18 đến 23,6 tùy ngành. Trong đó, riêng ngành Luật và Luật kinh tế xét tuyển 5 tổ hợp. Trong đó 4 tổ hợp chỉ có Toán hoặc Văn, một tổ hợp có cả Toán và Văn là Toán-Văn-Tiếng Anh.