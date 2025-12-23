Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa thông tin về kỳ tuyển sinh đại học năm 2026.

Theo đó, trường sẽ không sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) trong tuyển sinh đại học chính quy trong nước. Trường tuyển sinh 6 ngành đào tạo với 3.000 chỉ tiêu, giữ ổn định so với năm 2025. Trường dự kiến sử dụng 5 tổ hợp xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo chính quy trong nước gồm D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý), C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Như vậy, so với năm ngoái, ở các ngành đào tạo trong nước, nhà trường không còn xét tuyển bằng các tổ hợp A01, D09, D10.

Các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tuyển sinh bằng 9 tổ hợp: A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); D01; D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh); D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh); C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý); C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử); C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý); X01 (Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật); D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh).

Phương thức xét tuyển

Đối với tuyển sinh trong nước, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng 3 phương thức xét tuyển chính:

- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (gồm Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026).

- Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level và các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi/cuộc thi khoa học kỹ thuật sẽ được cộng điểm thưởng vào phương thức tuyển sinh kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đối với hình thức tuyển sinh liên kết đào tạo với nước ngoài, nhà trường xét tuyển theo các phương thức gồm: Xét kết hợp kết quả học tập bậc THPT và chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế; Xét kết quả học tập THPT; Xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-LEVEL; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội như sau:

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng lưu ý, thông tin tuyển sinh chi tiết năm 2026 sẽ có trong thông báo tuyển sinh chính thức sau của nhà trường.