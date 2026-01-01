1. Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) tuyển khoảng 10.000 chỉ tiêu, theo 7 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; Xét điểm kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT; Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12; Xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với học bạ; Xét theo các chứng chỉ quốc tế uy tín (SAT, ACT, A-Level, IB).

So với năm 2025, HUTECH bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và học bạ THPT, cùng xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế, nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = (Điểm thi THPT + Điểm học bạ THPT)/2. Trong đó, điểm thi THPT là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30); điểm học bạ THPT là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3.

Bên cạnh đó, HUTECH dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026 vào tháng 5/2026.

Trường dự kiến tuyển sinh 61 ngành đại học chính quy, trong đó có 3 ngành mới gồm An ninh mạng và 2 ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe là Y khoa, Y học cổ truyền.

Đối với hầu hết các ngành đào tạo, trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành, phù hợp với Chương trình GDPT 2018 và đặc thù từng nhóm ngành. Riêng ngành Y khoa và Y học cổ truyền, nhà trường áp dụng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm các tổ hợp có Toán - Hóa hoặc Toán - Sinh, nhằm bảo đảm yêu cầu nền tảng kiến thức khoa học tự nhiên đối với nhóm ngành sức khỏe.

2. Trường ĐH Luật TPHCM

Từ năm 2026, trường dự kiến không còn xét tuyển theo các tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và A00 (Toán, Lý, Hóa) để phù hợp quy định mới của Bộ GD-ĐT: mỗi tổ hợp phải có Toán hoặc Văn và các môn chung chiếm ít nhất 50% trọng số. Nhà trường sẽ xây dựng các tổ hợp thay thế vẫn có Sử, Địa để bảo đảm quyền lợi thí sinh.

Năm 2025, Trường ĐH Luật TPHCM xét tuyển bằng 15 tổ hợp. Trong đó, tổ hợp C00 được sử dụng cho ngành Luật, còn tổ hợp A00 áp dụng cho các ngành: Luật, Quản trị luật, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng và Ngôn ngữ Anh.

3. Trường ĐH Nha Trang

Năm 2026, trường tuyển 3.800 chỉ tiêu cho 71 chương trình đào tạo, gồm 13 chương trình đặc biệt (đặt hàng doanh nghiệp và tiên tiến/chất lượng cao) và 58 chương trình chuẩn.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM.

Thí sinh có thể sử dụng một hoặc đồng thời các phương thức xét tuyển vào một ngành/chương trình đào tạo.

Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh theo các phương thức:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế Bộ GD-ĐT;

Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 (thang điểm tương ứng 1.200 và 150);

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Với hai phương thức xét điểm năng lực và điểm thi tốt nghiệp, trường áp dụng điều kiện tiếng Anh cho một số ngành, quy đổi theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS được quy đổi sang điểm tiếng Anh khi xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Hầu hết các tổ hợp xét tuyển từ điểm thi đều bắt buộc có môn Toán và Ngữ văn. Với yêu cầu tiếng Anh, trường sử dụng điểm học bạ môn này để quy đổi.

4. Trường ĐH Công Thương TPHCM

Năm 2026, trường duy trì 5 phương thức xét tuyển: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm học bạ 3 năm theo tổ hợp môn; xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TPHCM kết hợp học bạ theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Việc duy trì đa dạng phương thức xét tuyển giúp mở rộng cơ hội cho thí sinh và giảm áp lực thi cử.

Đặc biệt, từ năm 2026, trường sẽ miễn 100% học phí toàn khóa và hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí cho thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng.

Từ năm 2028, Trường ĐH Công Thương TPHCM sẽ ngừng xét tuyển học bạ và chuyển sang phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, quy về một thang điểm với tỉ trọng khác nhau.

5. Trường ĐH Bách khoa TPHCM

Năm 2026, phần lớn chỉ tiêu xét tuyển của trường dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp, dựa trên kết quả học tập (gồm học bạ, kỳ thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá năng lực), cùng thành tích học tập và các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật của thí sinh.

Hiện trường áp dụng 2 phương thức tuyển sinh chính: xét tuyển tổng hợp chiếm 95-99% tổng chỉ tiêu và xét tuyển thẳng/ưu tiên theo quy chế của Bộ GD-ĐT chiếm khoảng 1-5%.

Phương thức xét tuyển tổng hợp áp dụng cho thí sinh có hoặc không có điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài; sử dụng chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, IB, A-Level…); hoặc đăng ký chương trình chuyển tiếp quốc tế (Australia, Mỹ, New Zealand).

Điểm sàn nhận hồ sơ là 50/100. Điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm ưu tiên (thang điểm 100).

6. Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Từ năm 2026, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM không còn xét tuyển riêng lẻ từng phương thức mà sẽ áp dụng xét tuyển tổng hợp. Theo đó, các kết quả học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực (ĐH Quốc gia TPHCM) sẽ được quy đổi về một thang điểm chung, với tỉ trọng khác nhau cho từng thành phần.

Hiện ĐH Công nghiệp TPHCM đang áp dụng 4 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp và xét điểm thi đánh giá năng lực. Khi phương án mới triển khai, việc xét tuyển độc lập từng phương thức sẽ chấm dứt.

7. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Năm 2026, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tuyển sinh 13 ngành. Trong đó, ngành Y khoa có hai chương trình đào tạo (Y khoa và Y khoa tăng cường tiếng Anh); ngành Điều dưỡng cũng có hai chương trình (Điều dưỡng và Điều dưỡng chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện).

Trường dự kiến áp dụng ba phương thức xét tuyển: điểm thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD-ĐT và các phương thức khác.

Theo kế hoạch, các tổ hợp xét tuyển đều sử dụng thang điểm 30, không nhân hệ số và bắt buộc phải có môn Toán. Trường không áp dụng chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp. Với các ngành xét tuyển có môn tiếng Anh trong tổ hợp, chỉ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến tăng so với năm 2025 và sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh năm 2026. Theo nhà trường, các nội dung trên có thể điều chỉnh tùy theo điều kiện thực tế khi hoàn thiện thông tin tuyển sinh.

8. Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM duy trì 4 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT; xét tuyển tổng hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT; xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT năm 2026; phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM dự kiến mở 3 ngành đào tạo mới gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc, Bảo hiểm, Quản trị khách sạn - Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống.

9. Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) sẽ có 5 phương thức xét tuyển: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026; xét học bạ theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12; xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và xét kết quả kỳ thi V-SAT.

Năm 2026, UEF tổ chức kỳ thi V-SAT thành hai đợt, diễn ra ngày 12/4 và ngày 10/5. Đồng thời, UEF mở thêm ngành đào tạo An ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo lên 38.

Bên cạnh đó, trường tuyển sinh 4 chương trình Tài năng giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế và Marketing, dành cho thí sinh trúng tuyển. Riêng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các trường THPT chuyên trên cả nước được tuyển thẳng vào chương trình Tài năng.

10. Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM

Năm 2026, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM tuyển sinh theo 5 phương thức: Xét học bạ THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, xét tuyển thẳng theo quy định của trường và theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Nhà trường cũng công bố chương trình học bổng năm 2026 với tổng giá trị hơn 111 tỷ đồng dành cho thí sinh có thành tích xuất sắc nhằm đồng hành, hỗ trợ tài chính và khuyến khích tinh thần sáng tạo của người học.