Cụ thể, điểm sàn tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2026 của Trường ĐH Mỏ - Địa chất theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và cách quy đổi tương đương giữa các phương thức (thang điểm 30) như sau:

Dưới đây, thí sinh cũng có thể tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo của Trường ĐH Mỏ - Địa chất trong 4 năm gần nhất:

Thống kê điểm chuẩn 4 năm gần đây của Trường ĐH Mỏ - Địa chất.

Năm 2026, Trường ĐH Mỏ - Địa chất tuyển sinh bằng 5 phương thức: Xét kết quả thi THPT; Xét chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo kết quả học THPT, học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; Sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.