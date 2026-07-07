Trường ĐH Mỏ - Địa chất vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2026.
Cụ thể, điểm sàn tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2026 của Trường ĐH Mỏ - Địa chất theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và cách quy đổi tương đương giữa các phương thức (thang điểm 30) như sau:
Dưới đây, thí sinh cũng có thể tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo của Trường ĐH Mỏ - Địa chất trong 4 năm gần nhất:
Năm 2026, Trường ĐH Mỏ - Địa chất tuyển sinh bằng 5 phương thức: Xét kết quả thi THPT; Xét chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo kết quả học THPT, học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; Sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.
Qua thống kê dưới đây của Bộ GD-ĐT, thí sinh có thể biết được điểm số của mình thuộc top nào ở các tổ hợp xét tuyển đại học năm 2026. Đây là một trong những kênh tham khảo cho quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
Trường ĐH Ngoại thương vừa thông báo điều chỉnh bảng quy đổi kết quả kỳ thi SAT, cách tính điểm xét tuyển dùng kết quả Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và bảng quy đổi điểm tương đương các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026.